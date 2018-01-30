Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 5 °C
Как меняются цены на продукты в Чехии: масло дешевеет, яйца дорожают

Как меняются цены на продукты в Чехии: масло дешевеет, яйца дорожают

Vladislava M 65 0
В 2018 году цена на базовые продукты в Чехии изменились. Закончился дефицит сливочного масла, зато цены на яйца должны вырасти.
Как меняются цены на продукты в Чехии: масло дешевеет, яйца дорожают

В 2018 году в Чехии стало более доступным сливочное масло, на которое в прошлом году был настоящий ажиотаж. Магазины начали регулярно проводить акции, на которых пачку масла можно купить по цене до 30 крон, а иногда и по 20 крон за штуку. При этом в 2017 году масло было в дефиците и моментально исчезало с полок. А вот стоимость яиц, наоборот, перед Пасхой должна вырасти.

На прошлой неделе акции на масло проводили сразу несколько торговых сетей. В рамках акций пачку масла весом 250 граммов можно было купить за 27,90-29,90 кроны. Такие цены предлагали сети Tesco, Albert и Penny. По аналогичной стоимости масло продавали в Globus.

Цены на масло без скидок составляют в среднем 40-50 крон за пачку. Это значит, что стоимость продукта вернулась на уровень июля прошлого года, когда начала стремительно расти. По сравнению с осенью вырос и выбор масла.

Если говорить о молочных продуктах, то в 2018 году цены немного повысились на молоко, йогурт и мягкие творожные сыры-кремы.

Прогноз цен на яйца не такой оптимистичный: в первую очередь, по причине приближающейся Пасхи, которая в этом году выпадает на апрель. В отличие от масла, яйца стали постепенно дорожать еще с декабря, когда стоимость одного яйца достигла 5 крон. В январе яйца немного подешевели – до 4,70 кроны за штуку.

Ожидается, что к марту цены на яйца снова взлетят в связи с растущим спросом. Точные данные пока не сообщают.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
продукты еда цены Чехия
Читайте
по теме 
Что в Чехии больше всего подорожало за прошлый год
11.01.2018 10:39 Экономика
Что в Чехии больше всего подорожало за прошлый год
2002 0
Новый вид инфляции: Шоколадка уменьшается, цена остается прежней
11.01.2018 10:01 Экономика
Новый вид инфляции: Шоколадка уменьшается, цена остается прежней
1213 0
Чешская инспекция предупреждает: В яблоках из Польши слишком много пестицидов
05.01.2018 15:10 Общество
Чешская инспекция предупреждает: В яблоках из Польши слишком много пестицидов
1477 0
McDonald´s в Чехии объявил о скидках через приложение
04.01.2018 12:23 Общество
McDonald´s в Чехии объявил о скидках через приложение
1105 0
Последние новости:
30
января
Сети модной одежды Zara и H&M в Чехии меняют стратегию
30.01.2018 11:07 Общество
Сети модной одежды Zara и H&M в Чехии меняют стратегию
1 0
В Праге построят новую большую парковку почти на 900 автомобилей
30.01.2018 10:18 Общество
В Праге построят новую большую парковку почти на 900 автомобилей
54 0
Часть Вацлавской площади в Праге отремонтируют до конца лета
30.01.2018 10:03 Общество
Часть Вацлавской площади в Праге отремонтируют до конца лета
66 0
В Праге прорвало трубу, затоплена улица
30.01.2018 09:50 Общество
В Праге прорвало трубу, затоплена улица
151 0
29
января
Метеорологи рассказали о похолодании в Чехии
29.01.2018 16:56 Общество
Метеорологи рассказали о похолодании в Чехии
969 0
Стало известно, когда в Чехии покажут последний фильм культового режиссера
29.01.2018 16:01 Культура
Стало известно, когда в Чехии покажут последний фильм культового режиссера
314 0
В центре Праги прошел митинг против президентских выборов в России
29.01.2018 10:30 Политика
В центре Праги прошел митинг против президентских выборов в России
1707 3
В Чехии выяснили, кто голосовал за Земана
29.01.2018 09:50 Общество
В Чехии выяснили, кто голосовал за Земана
2009 0
27
января
Президентом Чехии снова избран Милош Земан
27.01.2018 16:41 Политика
Президентом Чехии снова избран Милош Земан
2540 1
Президентские выборы в Чехии: Половина избирателей проголосовала
27.01.2018 09:52 Политика
Президентские выборы в Чехии: Половина избирателей проголосовала
1839 0


Мобильная версия