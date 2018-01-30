Как меняются цены на продукты в Чехии: масло дешевеет, яйца дорожают

В 2018 году цена на базовые продукты в Чехии изменились. Закончился дефицит сливочного масла, зато цены на яйца должны вырасти.

В 2018 году в Чехии стало более доступным сливочное масло, на которое в прошлом году был настоящий ажиотаж. Магазины начали регулярно проводить акции, на которых пачку масла можно купить по цене до 30 крон, а иногда и по 20 крон за штуку. При этом в 2017 году масло было в дефиците и моментально исчезало с полок. А вот стоимость яиц, наоборот, перед Пасхой должна вырасти.

На прошлой неделе акции на масло проводили сразу несколько торговых сетей. В рамках акций пачку масла весом 250 граммов можно было купить за 27,90-29,90 кроны. Такие цены предлагали сети Tesco, Albert и Penny. По аналогичной стоимости масло продавали в Globus.

Цены на масло без скидок составляют в среднем 40-50 крон за пачку. Это значит, что стоимость продукта вернулась на уровень июля прошлого года, когда начала стремительно расти. По сравнению с осенью вырос и выбор масла.

Если говорить о молочных продуктах, то в 2018 году цены немного повысились на молоко, йогурт и мягкие творожные сыры-кремы.

Прогноз цен на яйца не такой оптимистичный: в первую очередь, по причине приближающейся Пасхи, которая в этом году выпадает на апрель. В отличие от масла, яйца стали постепенно дорожать еще с декабря, когда стоимость одного яйца достигла 5 крон. В январе яйца немного подешевели – до 4,70 кроны за штуку.

Ожидается, что к марту цены на яйца снова взлетят в связи с растущим спросом. Точные данные пока не сообщают.

Источник: idnes.cz