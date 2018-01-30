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Как чехи оценивают свой уровень жизни и экономику в стране

Как чехи оценивают свой уровень жизни и экономику в стране

Vladislava M 592 0
Исследование общественного мнения показало, что в Чехии стало рекордно больше жителей, довольных своим материальным положением и экономической ситуацией в целом.
Как чехи оценивают свой уровень жизни и экономику в стране

Уровнем жизни в своих семьях в конце 2017 года были довольны 51% чехов. Результаты исследования опубликовал Центр по изучению общественного мнения (CVVM).

«Очень хорошим» свое положение оценили 7% опрошенных. 44% назвали свой уровень достатка «скорее хорошим». Неудовлетворенность ситуацией в семье выразило 14% чехов. 12% назвали свои доходы «скорее плохими» и 2%  – «очень плохими». 35% респондентов сказали, что уровень жизни в их семье не хороший, но и не плохой.

По сравнению с октябрем, когда в последний раз проводили аналогичное исследование, ситуация не изменилась. Не удовлетворены своим уровнем жизни в основном пенсионеры, безработные, рабочие и люди, которые голосуют за левые пертии.

По мнению аналитиков, повышению уровня жизни чехов способствует быстрый рост местной экономики, который отражается на сокращении безработицы, увеличении зарплат и хорошем настроении потребителей.

Согласно статистике, за ноябрь объем розничных продаж в Чехии вырос на 7,8%. В ноябре люди больше тратили на непищевые товары, топливо и продукты. В декабре розничная торговля достигла рекорда. По прогнозам аналитиков, тенденция будет продолжаться и в 2018 году.

Также исследование CVVM показало, что жители Чехии все больше довольны общей экономической ситуацией в стране. В конце прошлого года ее положительно оценили 45% опрошенных: это максимальное количество с 1999 года. Прошлый рекорд в начале 2017 года составлял 40% довольных людей. Почти 40% опрошенных сказали, что считают развитие экономики в Чехии не плохим и не хорошим.

По сравнению с октябрем, количество людей, которые считают экономическую ситуацию в стране «скорее хорошей», повысилось до 8%. Число негативных оценок упало на 6% и составило 14%.

В оценке современной экономической ситуации были более оптимистичными люди с хорошим уровнем жизни, более высокими доходами и общей удовлетворенностью жизнью и политикой. С точки зрения политических предпочтений развитие экономики более позитивно оценивают избиратели партий ANO, ODS и TOP 09.

Исследование проводили в первой половине декабря 2017 года. В нем поучаствовало около тысячи жителей Чехии старше 15 лет.

Источник: Novinky.cz

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