Чехам станет выгоднее летать за рубеж и покупать электронику

Укрепление курса кроны по отношению к доллару делает некоторые товары и услуги более выгодными для жителей Чехии. Что можно выгодно купить уже сейчас?

Чешская крона продолжает укрепляться по отношению к евро и доллару. Благодаря этому жители Чехии смогут сэкономить на покупке электроники и, возможно, бронировании зарубежного жилья. Перед каникулами должны немного подешеветь и авиабилеты.

Уже сейчас можно сделать более выгодные покупки в зарубежных интернет-магазинах: при таких же ценах стоимость товаров в долларах на данный момент получается примерно на 20% меньше, чем в прошлом году.

«На стоимость импортной электроники позитивно повлияет в первую очередь курс кроны к доллару. В течение 2018 года она должна укрепиться до 20 крон за доллар. Однако даже с учетом такой ситуации я не думаю, что для нас подешевеют туристические путевки», – прокомментировал аналитик банка Raiffeisenbank Якуб Червенка.

Тем не менее, благодаря укреплению кроны чехи смогут больше тратить за границей и покупать более качественные товары и услуги. На цену путевок, по прогнозам аналитиков, будет влиять в первую очередь спрос на внутреннем рынке.

«Укрепление курса кроны может незначительно повлиять на стоимость туристических путевок, но не станет решающим фактором. Более важную роль будет играть спрос на конкретные страны и города. В самых популярных отельеры могут повысить цены и тем самым полностью минимизировать преимущества курса кроны. В других странах жилье может подешеветь вне зависимости от колебания курса. Но укрепляющийся курс чешской валюты может оказать позитивное психологическое влияние на людей: они смогут купить за ту же сумму больше евро и сделать более выгодные покупки за границей», – объяснил пресс-секретарь компании CK Fischer Ян Бездек.

По словам пресс-секретаря торговой сети Datart Ивы Павлоусковой, изменение курса кроны начинает постепенно влиять на стоимость электроники только сейчас, после Нового года. Пока цены снизились на старые модели. Больше всего подешевели прошлые модели мобильных телефонов. На это также повлиял тот факт, что в ближайшее время на конгрессе в Барселоне будут представлены новые смартфоны.

Источник: Novinky.cz