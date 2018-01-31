В Чехии открыли инвестиционный фонд криптовалют

Минимальная сумма для инвесторов составляет 1 млн крон.

В Чехии появился инвестиционный фонд криптовалют Kryptofond. Он ориентирован на состоятельных и квалифицированных инвесторов, которые планируют вкладывать средства в Биткоины и другие криптовалюты.

Основателем фонда выступает компания Comfort Finance Group, которая рассчитывает на ежегодную ревальвацию не менее 30%. Минимальная сумма для инвестиций в фонд составляет 1 млн крон. В других похожих фондах в Европе минимальный порог достигает и 200 тысяч евро.

Недавно Facebook анонсировал новую стратегию, которая запретит рекламу в поддержку финансовых продуктов и услуг, связанных с мошенническими практиками и пропагандой. Запрет коснется также рекламы криптовалют. Новая стратегия будет распространяться на все площадки, принадлежащие Facebook, включая Audience Network и Instagram.

Источник: ihned.cz