В чешских ресторанах McDonald's появятся официанты

Новый уровень сервиса сейчас тестируют в одном филиале в Праге.

McDonald's в Чехии в прошлом году впервые побил рекорд по обороту. Сейчас компания намерена ввести обслуживание для клиентов у столиков. В целом оборот сети ресторанов быстрого питания на территории ЧР увеличился за год на 13%.

Как считает глава чешского филиала Томаш Рогач, это произошло благодаря инвестициям в модернизацию ресторанов. Вместе с обладателями франшизы McDonald's за последние пять лет вложил в это 5 млрд крон.

В текущем году компания хочет сконцентрироваться на сотрудниках и повысить качество обслуживания. Таким образом, в ближайшее время в ресторанах McDonald's должны появиться официанты. Сервис будет работать следующим образом: клиент закажет и оплатит блюда в инфокиоске, а сотрудник принесет ему заказ к столу. Новый концепт сейчас тестируют в ресторане на Йижни-спойка в Праге.

Через несколько месяцев такой сервис должен появиться и в десяти других филиалах. Это станет возможным благодаря открытию инфокиосков. Больше не понадобится, чтобы много людей работало за кассами, поэтому их перенаправят «ближе» к клиентам. Сотрудники ресторанов будут также помогать с подносами. Помощь почувствуют и семьи с детьми.

В прошлом году McDonald's боролся с дефицитом кадров и решал проблему с повышением зарплат, из-за чего пришлось повысить цену на самые популярные блюда – чизбургер и Биг-Мак.

Источник: ihned.cz