Чешский стартап поможет турагентствам и гостиницам

Davinci TS планирует продавать готовые поездки с забронированным жильем для групп.

Чешский портал объединил турагентства и гостиницы. Davinci TS планирует достичь глобальных масштабов в области бронирования жилья для групп. В текущем году компания собирается привлечь к сотрудничеству туристические агентства из Германии, Италии, Франции и Китая.

Для дальнейшего расширения своего бизнеса компании понадобится помощь инвесторов. Выход на международный рынок приветствует и фонд J&T Ventures, который собирается сам инвестировать в проект.

Davinci TS – чешский стартап, который работает по принципу Booking.com, но ориентирован на групповые бронирования. Его цель упростить коммуникацию между туристическими агентствами и гостиницами, которые сейчас вынуждены договариваться о бронировании и заселении групп по телефону или электронной почте. Основатель компании Алекс Ильяш делает ставку не на объявления о свободных местах в гостиницах, а на продажу групповых поездок с уже забронированным проживанием.

Проект был основан два года назад, в прошлом году его оборот достиг 35 млн крон. Пока порталом активнее всего пользуются турагентства из стран Восточной Европы, в первую очередь – из Украины, России и Беларуси, но в этом году должны подключиться и новые государства. На данный момент с порталом сотрудничает 30 турагентств и 1 650 гостиниц по всей Европе. Ожидается, что в этом году Davinci TS выйдет на оборот 180-260 млн крон.

Источник: ihned.cz