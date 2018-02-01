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В 2018 году ипотеки в Чехии могут подорожать

В 2018 году ипотеки в Чехии могут подорожать

Vladislava M 398 0
Чешский Нацбанк снова повысил базовые процентные ставки по кредитам. Экономисты прогнозируют подорожание ипотек и потребительских займов.
В 2018 году ипотеки в Чехии могут подорожать

В четверг, 1-го февраля чешский Нацбанк повысил процентные ставки по кредитам. Базовая процентная ставка, от которой зависят ставки коммерческих кредитов, поднялась на 0,25% и составила 0,75%.

В последний раз процентные ставки повышали в начале прошлого августа, впервые с февраля 2008 года. Тогда базовая ставка поднялась на 0,2% и составила 0,25%. Следующее повышение произошло в ноябре.

«Нацбанк реагирует таким образом на очень хорошее состояние чешской экономики, которая демонстрирует благоприятные темпы роста. Повышение ставок притормаживает экономику, чтобы предотвратить перекосы и пузыри», – прокомментировал экономист Коммерческого банка Виктор Зейсел.

В связи с этим экономисты ожидают повышения процентных ставок по потребительским и ипотечным кредитам в течение 2018 года. Проценты по вкладам расти не будут, так как банкам нет нужды соперничать между собой.

Перед решением Нацбанка чешская крона укрепилась. Утром, 1-го февраля, ее курс составил 25,22 кроны за евро. Это рекордное укрепление кроны с февраля 2013 года. После решения банковского совета крона незначительно ослабилась.

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Источник: Novinky.cz

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Темы
недвижимость продажа недвижимости ипотеки кредитование Чехия
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