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В Чехии задержали иностранца, ограбившего страну на миллионы крон

В Чехии задержали иностранца, ограбившего страну на миллионы крон

artyommm 924 0
Отдел криминальной полиции «Налоговая Кобра» начал новое расследование по делу о нелегальных оптовых продажах сигарет.
В Чехии задержали иностранца, ограбившего страну на миллионы крон

Иностранец ограбил Чехию на миллионы крон в виде невыплаченных налогов с незаконной продажи сигарет на рынке. Преступление раскрыли криминалисты Карловарского края из специального отряда «Налоговая Кобра».

Иностранцу также предъявлено обвинение в том, что он перепродавал табачные изделия, купленные у оптовых поставщиков, продавцам, которые не имели лицензии на реализацию данной продукции.

Обвиняемый выставлял счета-фактуры на имена иностранцев, которые уже давно не занимаются бизнесом в Чехии и даже не живут здесь. 50-летний мужчина являлся сотрудником компании, которая занимается оптовыми поставками сигарет. Как ее представитель, он продавал сигареты на рынке в Карловарском крае людям, которые не были клиентами компании. В результате в казну Чехии не поступило 38 млн крон. 

Теперь иностранцу грозит 10 лет тюрьмы. Но его преступление, вероятнее всего, является одним из звеньев целой цепочки. Отряд «Налоговая Кобра» выяснил, что ущерб из-за незаконных оптовых продаж сигарет составляет более 300 млн крон.

Расследование находится сейчас только на начальном этапе. Криминалисты не отрицают, что в деле могут появиться новые фигуранты. Всего на Карловарском рынке было незаконно продано сигарет на общую сумму более 1,5 млрд крон. С нее налоги, разумеется, никто не уплатил.

Источник: idnes.cz

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Темы
тюрьма иностранцы Чехия сигареты
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