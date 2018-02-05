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Сколько стоит комфортное жилье для студентов в Праге

Сколько стоит комфортное жилье для студентов в Праге

artyommm 160 0
В Чехии наметилась тенденция по строительству современных резиденций для студентов.
Сколько стоит комфортное жилье для студентов в Праге

Уровень качества жилья для студентов в Чехии постоянно растет. Сверхстандартные проекты появляются не только в Праге, хотя в столице по-прежнему не хватает мест для иногородних студентов. 

Пять лет назад в Чехии стали строить частное студенческое жилье, благодаря чему учащиеся вузов получили возможность пользоваться услугами более высокого качества.

Например, общежития сверхстандартного уровня для студентов открылись уже в Брно и Пльзене. Спрос на них наблюдается в первую очередь среди иностранцев, которым жилой фонд государственных вузов ничего подобного предложить не может. Речь идет о жилых резиденциях со стойкой регистрации и другими дополнительными услугами для большего комфорта.

В пражских вузах сейчас зарегистрирована 151 тысяча студентов, но общежития в столице могут предоставить место только каждому пятому. Поэтому многие молодые люди снимают квартиры. 

Около 20% пражских студентов учится в частных вузах, которые, как правило, не располагают собственными общежитиями. Исключением является только University of New York in Prague. Этот иностранный вуз арендовал два дома на Виноградах и переоборудовал их для проживания своих студентов. Проживание там стоит от 9 925 крон в месяц. В стоимость входит интернет, уборка, но комнату придется делить с соседом. Отдельная комната обойдется дороже.

DC Rezidence, которая открыта уже 5 лет, предлагает проживание в микрорайоне Лготка за 6 900 крон. Здесь сдаются преимущественно одноместные комнаты, которых всего 222. Еще 9 комнат рассчитаны на двоих. 

Около 13% от общего количества студентов в Праге – это иностранцы, чаще всего из Словакии, но много также из США, Украины и России. Студентов, которые готовы заплатить за комфортные условия больше денег, с каждым годом прибавляется. 

Инвесторы собираются активнее вкладывать деньги в строительство новых студенческих резиденций высокого уровня. В Голешовице в ближайшее время должен открыться комплекс немецкой компании International Campus. Вместе с девелопером Karlín Group она планирует создать резиденцию на 2 500 мест. 

Источник: ihned.cz 

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Темы
студенты недвижимость Прага Чехия университеты
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