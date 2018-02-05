Авторитетное итальянское издание Panorama опубликовало статью о Чехии: страну похвалили за экономические показатели и развитое производство, оценили ее перспективы и риски.

Чехию назвали промышленной Швейцарией Европы. К таком заключению пришло авторитетное итальянское издание Panorama.

Автор статьи приводит в пример статистические данные, о которых Италии остается только мечтать: например, за год рост ВВП в Чехии составил 4,5%; государственный долг опустился ниже 40%, а инфляция достигла уровня около 2,4%. Кроме того, в Чехии самый низкий уровень безработицы и собственная валюта.

«Мы говорим не о Швейцарии, а о Чешской Республике, государстве в Центральной Европе, которое до 1989 года находилось за железным занавесом», – пишет издание.

Автор статьи приходит к выводу, что Чехия является европейской страной с самым высоким количеством людей, занятых в сфере промышленности, по отношению к общему числу населения. Это стало одной из причин, по которым Чехия стала «Меккой зарубежных инвесторов».

В статье упомянули не только три работающие автомобильные компании в Чехии, но и концерн BMW, который собирается построить в Соколове, возле границы с Германией, завод по тестированию автоматических автомобилей без водителя.

В статье приведена цитата итальянского посла Альдо Амати: «В Чехии работают и наши соотечественники. Там расположено от 1000 до 1500 итальянских предприятий, и все они успешно развиваются».

Автор также называет чехов самым западным славянским народом, который 300 лет находился в составе Габсбургской империи, и признает, что чехам удалось «объединить традиции Центральной Европы с коммунистическим наследием: поэтому они способны вести диалог как с Востоком, так и с Западом».

Кроме того, в статье упоминают о негативном отношении большинства чехов к Евросоюзу, хотя он и приносит стране неоспоримые экономические преимущества: «Неслучайно президент Милош Земан сказал, что чехи скорее откажутся от финансовой поддержки Европы, чем примут в свою страну беженцев».

Что касается перспектив Чехии, то их оценивают как благоприятные, но вместе с тем говорят и о существующих рисках: сильной зависимости от Германии, слишком высокой роли автомобильной и металлургической промышленности и большом дефиците рабочей силы.

Источник: Novinky.cz