Чешский экспорт в прошлом году достиг рекорда, но теперь будет иначе

Объем вывоза товаров из Чехии за границу в прошлом году снова вырос.

В прошлом году чешский экспорт достиг рекордных 4,2 млрд крон, но на этот год эксперты прогнозируют сокращение объемов. Больше всего росту вывоза товаров из Чехии способствовала автомобильная промышленность и продажа машин за рубеж.

По сравнению с результатами 2016 года ушедший год показал рост чешского экспорта на 5,7%. На 20% увеличился вывоз товаров в Китай. В Германию было вывезено на 7,3% больше продукции. Данные предоставлены Чешским статистическим управлением.

В страны ЕС Чехия в прошлом году отправила 83,7% своего экспорта. В Германию – 32,8%, на общую сумму 1,38 млрд крон. В список главных направлений для экспорта входит также Словакия, с которой Чехия наторговала на сумму 324 млн крон.

Эксперты говорят, что чешские экспортеры сейчас находятся на границе своих производственных возможностей и не успевают выполнять заказы, которые им приходят из-за границы. Наращивать темпы производства не дает дефицит рабочей силы, а в последнее время также стала наблюдаться нехватка материалов.

В Ассоциации экспортеров говорят, что в этом году ожидать такого же роста вывоза товаров не стоит. Крона укрепится, а автомобильная промышленность будет переживать стагнацию. Результат 2017 года, вероятнее всего, останется самым высоким в ближайшие несколько лет.

Президент Союза промышленности и транспорта Ярослав Ганак подчеркнул, что в последние годы чешским экспортерам удается получать все больше заказов из-за рубежа. Важную роль в этом, по его словам, играет поддержка государства и активная экономическая дипломатия.

Что касается импорта, то в Чехию в прошлом году ввезли товаров на общую сумму 3,8 млрд крон. В списке лидирующих импортеров в ЧР по-прежнему остаются Германия, Китай и Польша.

Источник: aktualne.cz