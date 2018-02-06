Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n -4 °C
Чешский экспорт в прошлом году достиг рекорда, но теперь будет иначе

Чешский экспорт в прошлом году достиг рекорда, но теперь будет иначе

artyommm 453 0
Объем вывоза товаров из Чехии за границу в прошлом году снова вырос.
Чешский экспорт в прошлом году достиг рекорда, но теперь будет иначе

В прошлом году чешский экспорт достиг рекордных 4,2 млрд крон, но на этот год эксперты прогнозируют сокращение объемов. Больше всего росту вывоза товаров из Чехии способствовала автомобильная промышленность и продажа машин за рубеж. 

По сравнению с результатами 2016 года ушедший год показал рост чешского экспорта на 5,7%. На 20% увеличился вывоз товаров в Китай. В Германию было вывезено на 7,3% больше продукции. Данные предоставлены Чешским статистическим управлением.

В страны ЕС Чехия в прошлом году отправила 83,7% своего экспорта. В Германию – 32,8%, на общую сумму 1,38 млрд крон. В список главных направлений для экспорта входит также Словакия, с которой Чехия наторговала на сумму 324 млн крон.

Эксперты говорят, что чешские экспортеры сейчас находятся на границе своих производственных возможностей и не успевают выполнять заказы, которые им приходят из-за границы. Наращивать темпы производства не дает дефицит рабочей силы, а в последнее время также стала наблюдаться нехватка материалов.

В Ассоциации экспортеров говорят, что в этом году ожидать такого же роста вывоза товаров не стоит. Крона укрепится, а автомобильная промышленность будет переживать стагнацию. Результат 2017 года, вероятнее всего, останется самым высоким в ближайшие несколько лет.

Президент Союза промышленности и транспорта Ярослав Ганак подчеркнул, что в последние годы чешским экспортерам удается получать все больше заказов из-за рубежа. Важную роль в этом, по его словам, играет поддержка государства и активная экономическая дипломатия.

Что касается импорта, то в Чехию в прошлом году ввезли товаров на общую сумму 3,8 млрд крон. В списке лидирующих импортеров в ЧР по-прежнему остаются Германия, Китай и Польша.

Источник: aktualne.cz 

Рассказать всем:
Темы
Чехия экономика
Читайте
по теме 
Туристы без экипировки застряли в чешских горах
06.02.2018 15:42 Общество
Туристы без экипировки застряли в чешских горах
302 0
Чехия пережила самую холодную ночь этой зимой
06.02.2018 11:21 Общество
Чехия пережила самую холодную ночь этой зимой
792 0
Чехию назвали промышленной Швейцарией Европы
05.02.2018 14:09 Экономика
Чехию назвали промышленной Швейцарией Европы
1696 0
В Чехии будут продавать протеиновые батончики с насекомыми
05.02.2018 13:20 Общество
В Чехии будут продавать протеиновые батончики с насекомыми
736 0
Последние новости:
06
февраля
Туристы без экипировки застряли в чешских горах
06.02.2018 15:42 Общество
Туристы без экипировки застряли в чешских горах
302 0
Пражские таксисты проведут в четверг акцию протеста
06.02.2018 11:35 Общество
Пражские таксисты проведут в четверг акцию протеста
425 0
Чехия пережила самую холодную ночь этой зимой
06.02.2018 11:21 Общество
Чехия пережила самую холодную ночь этой зимой
792 0
В Чехии свирепствует эпидемия гриппа
06.02.2018 10:59 Общество
В Чехии свирепствует эпидемия гриппа
603 0
05
февраля
Чехию назвали промышленной Швейцарией Европы
05.02.2018 14:09 Экономика
Чехию назвали промышленной Швейцарией Европы
1696 0
В Чехии будут продавать протеиновые батончики с насекомыми
05.02.2018 13:20 Общество
В Чехии будут продавать протеиновые батончики с насекомыми
736 0
В Чехии напомнили о штрафах за отсутствие энергетического сертификата
05.02.2018 13:04 Общество
В Чехии напомнили о штрафах за отсутствие энергетического сертификата
1055 0
Что туристы делали в Праге в прошлом году
05.02.2018 09:35 Общество
Что туристы делали в Праге в прошлом году
733 0
Сколько стоит комфортное жилье для студентов в Праге
05.02.2018 08:56 Экономика
Сколько стоит комфортное жилье для студентов в Праге
1786 0
03
февраля
МВД рассказало о нелегальной миграции украинцев в Чехию
03.02.2018 16:02 Общество
МВД рассказало о нелегальной миграции украинцев в Чехию
3116 0


Мобильная версия