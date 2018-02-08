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К лету в Чехии могут ограничить работу сервиса Airbnb

К лету в Чехии могут ограничить работу сервиса Airbnb

artyommm 381 0
Компания уже выразила свое мнение насчет этого через пресс-атташе в Праге.
К лету в Чехии могут ограничить работу сервиса Airbnb

Чехия планирует последовать примеру некоторых европейских столиц и ввести регулирование сервисов наподобие Airbnb. Как говорят в правительстве, новые правила могут быть разработаны уже в следующем квартале. Напомним, что на данный момент сервис Airbnb ограничили в Берлине, Амстердаме, Париже и Лондоне. 

Лимит на право сдавать свое жилье в аренду туристам на срок до 30-120 дней должен способствовать тому, чтобы не позволить людям злоупотреблять платформой в своих интересах и не давать соседям спокойно жить. Чешское правительство сейчас только начинает работать над созданием правил регулирования сервисов экономики совместного потребления.

Результатом должны стать инструкции, которые позволят городским органам власти самим решать, на сколько дней можно жителям сдавать свое жилье в краткосрочную аренду туристам. Это объясняется тем, что муниципальные власти лучше осведомлены о проблеме, которая связана с работой сервисов типа Airbnb. 

Компания Airbnb через своего пресс-атташе в Чехии Эву Громадкову уже передала, что приветствует разумное регулирование и хочет сотрудничать с ЧР на прозрачных условиях. «Наше сотрудничество поможет оживить экономику и станет возможностью для обычных людей», – сообщили в компании.

На данный момент владельцы квартир в Амстердаме могут сдавать свое жилье в краткосрочную аренду туристам на срок не более 60 суток в году, в Париже – не более 120 суток, в Лондоне – не более 90 суток. В Берлине запретили сдавать квартиры туристам целиком. Тем, кто сдаст в аренду более 50% площади своей недвижимости, грозит штраф в размере 100 тысяч евро.

Источник: idnes.cz

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Темы
аренда недвижимости Прага туристы законопроект
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