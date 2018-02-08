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Эксперты предупреждают: Выход из ЕС опустит экономику Чехии до уровня Беларуси

Эксперты предупреждают: Выход из ЕС опустит экономику Чехии до уровня Беларуси

artyommm 504 0
Вице-президент Союза промышленности и транспорта Чехии рассказал, что иностранные инвесторы обеспокоены политическими настроениями в стране.
Эксперты предупреждают: Выход из ЕС опустит экономику Чехии до уровня Беларуси

Экономисты, Торговая плата и Союз промышленности и транспорта считают, что выход Чехии из Евросоюза стал бы экономическим самоубийством. Сотни тысяч человек потеряли бы рабочие места. Некоторые даже уверены, что чешская экономика опустилась бы до уровня Беларуси.

Некоторых зарубежных инвесторов беспокоят настроения в Чехии, касающиеся разговоров о ее выходе из ЕС. Об этом, например, в своем Твиттере написал вице-президент Союза промышленности и транспорта Радек Шпицар. Он недавно должен был объяснять японским инвесторам актуальную политическую ситуацию в ЧР и ее влияние на экономику. Японцев не успокаивает информация из СМИ о том, что с новым правительством Чехия могла бы покинуть ЕС.

Если бы случился «чекзит», то произошла массовая перегруппировка сил перерабатывающей промышленности за пределы Чехии. Сотни тысяч человек потеряли бы работу. При таком развитии событий экономика Чехии могла бы сравняться по уровню с Беларусью, – считает главный экономист банка UniCredit Павел Собишек.

В Торговой палате говорят, что потенциальный выход ЧР из ЕС усложнил бы выход чешских экспортеров на рынки сбыта и международные политические и экономические отношения, от которых такая маленькая и открытая экономика, как у ЧР, полностью зависит.

Как объясняет пресс-атташе палаты Мирослав Диро, для Чехии возможный «чекзит» стал бы фатальным в отношении 85% рынка. Ни один разумный человек не хотел бы чешскую экономику, которая зависит от экспорта, завести во мрак.

Источник: idnes.cz

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Евросоюз Чехия политика
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