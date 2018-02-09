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Что говорит статистика о русских туристах в Чехии

Что говорит статистика о русских туристах в Чехии

artyommm 722 0
Чешское статистическое управление предоставило информацию о количестве домашних и зарубежных туристов, отдохнувших в республике в прошлом году.
Что говорит статистика о русских туристах в Чехии

Туристический бизнес в Чехии снова установил рекорд. В прошлом году в чешских гостиницах и на базах отдыха остановилось более 20 млн туристов. Количество чешских и иностранных туристов увеличилось в каждой группе на 9%. Наибольший рост спроса со стороны путешественников показала Южная Моравия. Данные предоставило Чешское статистическое управление. 

По сравнению с 2016 годом в прошлом году количество туристов в Чехии, которые останавливались на ночь в гостиницах и на других объектах для размещения, выросло на 1,7 млн человек. Прошлый год также побил рекорд и по количеству ночевок – более 50 млн. 

Самый большой рост количества принятых гостей показала Южная Моравия, где на ночлег остановился 1 887 398 человек, на 14,6% больше, чем годом ранее. 

Что касается статистики по количеству ночей, проведенных в Чехии иностранцами, то лидерами по-прежнему остаются словаки. В прошлом году 112 тысяч туристов приезжало из соседней страны. На втором месте – немцы (101 тысяча человек), на третьем – поляки (63 тысячи гостей). Среди туристов не из Европы в Чехию чаще всего приезжали жители Южной Кореи.

Всего в Чехии в прошлом году отдыхали 9,9 млн домашних туристов и 10,2 млн зарубежных. Туристы из России занимают четвертое место по численности после Словакии, Германии и Польши. В 2017 году их приехало на 35,3% больше, чем годом ранее. Постепенно в Чехию начинают приезжать на отдых и граждане Украины.

Источник: idnes.cz

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