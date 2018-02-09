Как предотвратить большую банковскую комиссию за перевод из Чехии за рубеж

Отправил 25 евро, сняли комиссию 750 крон. Когда в Чехии нормализуют ситуацию с банковскими переводами за рубеж?

За операцию по переводу денег за рубеж банки часто взимают с клиентов комиссию в размере нескольких сотен крон, даже если речь идет об отправке средств в соседнюю страну. Еврокомиссия собирается весной этого года обсуждать проблему высоких расходов на проведение межгосударственных транзакций в евро.

Мужчине в Чехии нужно было отправить 25 евро (около 650 крон) в Словакию. Через интернет-банкинг Raiffeisenbank он задал реквизиты платежа. Чтобы адресат получил полную сумму, отправитель сделал пометку, что все комиссии вычитаются с него. Через несколько дней клиент банка узнал, что комиссия за перевод в Словакию для него составила 750 крон.

Как утверждает мужчина, он не мог перевести деньги другим способом. На сайте банк обещал, что выберет самую выгодную ставку комиссии. Ошибка мужчины заключалась в том, что он взял все расходы на погашение комиссии на себя, и платеж прошел как международный.

В банке ответили, что клиентам всегда рекомендуют пользоваться мультивалютным счетом. Клиент таким образом отправлял бы евро, а не кроны. В таком случае комиссия составила бы 220 крон.

Величина комиссии может отличаться в зависимости от банка. Так, менее крупные банки могут предложить более выгодные условия и отправить деньги за границу с комиссией всего несколько десятков крон. В Словакию и вовсе некоторые банки могут предложить бесплатный перевод, если деньги отправляются в банк-партнер, как, например, при перечислении средств из Raiffeisenbank в партнерский Tatra banka. Fio banka также предлагает бесплатные переводы в Словакию.

Если переводить в страны вне ЕС, то комиссии могут варьироваться в пределах 200-300 крон, максимальная величина – около 1 500 крон.

Еврокомиссия с 2009 года предлагает ввести одинаковые комиссионные вознаграждения как за домашние, так и за зарубежные денежные переводы. В странах, которые не входят в еврозону и в которых отсутствует эквивалент платежей в евро, хотят прийти к стандартным и прозрачным решениям. Весной Еврокомиссия намерена предложить государствам, которые сейчас не пользуются евро в качестве национальной валюты, принять правила, действующие в еврозоне в отношении трансакций за рубеж.

Источник: idnes.cz