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Биржа труда озвучила данные о безработице в Чехии

Биржа труда озвучила данные о безработице в Чехии

artyommm 334 0
31,7% от общего количества безработных в Чехии не может устроиться на работу уже более года.
Биржа труда озвучила данные о безработице в Чехии

Уровень безработицы в январе в Чехии снова понизился, став минимальным за последние 20 лет. При этом на учете Биржи труда сейчас состоит более 289 тысяч человек, почти на 9 тысяч больше, чем в декабре прошлого года. Несмотря на это, Чехия сохраняет за собой репутацию страны с самым низким уровнем безработицы в Евросоюзе. Информация предоставлена Биржей труда ЧР.

Соотношение безработных к трудоустроенному населению страны в январе 2018 года составило 3,9% (месяцем ранее было 3,9%). В межгодовом сравнении уровень безработицы продолжает сокращаться. В январе 2017 года он составлял 5,3%, без работы находилось на 100 тысяч больше человек.

И хотя в январе нетрудоустроенных граждан стало чуть больше, выросло и количество вакансий. Люди могут выбирать более чем из 230 тысяч предложений. 

Чешское статистическое управление обращает внимание общества на то, что в январе по традиции растет безработица, так как к этому месяцу окончательно завершаются сезонные работы, в первую очередь – в сфере сельского хозяйства и строительства. Сейчас фирмы чаще всего ищут специалистов технического профиля или представителей рабочих профессий. 

31,7% от общего количества безработных в Чехии – люди, которые уже больше года не могут трудоустроиться. Это происходит по ряду причин, среди которых длительная безработица, утрата мотивации из-за низкого уровня образования, невостребованной квалификации, недостаточного опыта, долгов, ограничений мобильности, возраста, состояния здоровья или необходимости заботиться о ребенке или близком человеке.

Источник: idnes.cz

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Чехия безработица
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