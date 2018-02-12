В Чехии рекордно подешевел сахар

Стоимость одного килограмма сахара за год уменьшилась почти на 30%, но на цене кондитерских изделий это не отразится.

Производителей кондитерских изделий и сладких напитков в Чехии в ближайшие недели ждет понижение расходов в связи с падением цен на сахар. Однако на стоимости продукции крупнейших компаний это не отразится – из-за повышения остальных расходов. Поэтому пока сэкономить на сахаре смогут только те, кто сам готовит сладости.

По данным Чешского статистического комитета, в декабре 2017 года один килограмм сахара в Чехии стоил в среднем 18 крон. В начале прошлого года такое же количество сахара стоило на две кроны больше.

По данным компании Nielsen, которая следит за ценами в розничной торговле, цены упали еще больше.

«Стоимость сахара в апреле составляла 22,4 кроны за килограмм, а в ноябре и декабре цена упала до уровня 15,5 крон: почти на 30%», – прокомментировала представительница компании Мариа Гукелова.

Источник: idnes.cz