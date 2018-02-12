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Какие изменения произошли на ипотечном рынке в Чехии

Какие изменения произошли на ипотечном рынке в Чехии

artyommm 467 0
Эксперты рассказали, чего ждать от ситуации на рынке ипотечного кредитования в ЧР в текущем году.
Какие изменения произошли на ипотечном рынке в Чехии

Объем предоставленных банками ипотек в прошлом году немного понизился. Всего банки в Чехии выдали ипотечных кредитов населению на общую сумму 216,7 млрд крон (105 500 ипотек). По сравнению с рекордным прошлым годом наблюдается небольшое уменьшение. Об этом сообщает Министерство регионального развития. В 2016 году банки в Чехии предоставили 111 500 ипотечных кредитов на 218 млрд крон.

Спрос на ипотеки в прошлом году был высокий, так как ставки по ипотечным кредитам были привлекательные. Хотя на протяжении всего года регулятор стремился притормозить выдачу ипотек. В то же время естественным образом на снижение общего количества выданных кредитов на жилье сказался дефицит предложений на рынке недвижимости, поэтому рекомендации Нацбанка не оказали существенного влияния.

Тем не менее, прошлый год все-таки может похвастаться рекордом. Речь идет о средней сумме по кредиту. По информации Hypoindex за декабрь 2017, в среднем на одну ипотеку приходилось 2 153 542 кроны. В январе 2016 года эта сумма была на 14 547 крон меньше. Люди по-прежнему вынуждены брать более высокие кредиты, так как недвижимость постоянно дорожает.

Как говорят аналитики, в 2018 году продолжится рост процентных ставок по ипотекам. К концу года они могут достичь 3%. В настоящее время банки начнут ужесточать условия выдачи ипотечных кредитов, поэтому в текущем году объем выданных ипотек снова уменьшится.


Источник: ceskenoviny.cz 

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