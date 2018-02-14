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Как изменились цены в Чехии за прошедший год

Как изменились цены в Чехии за прошедший год

Vladislava M 530 0
Какие продукты больше всего подорожали, а какие, напротив, подешевели. Чешский статистический комитет обнародовал данные за прошлый год и прогноз по росту цен в 2018 году.
Как изменились цены в Чехии за прошедший год

Среднегодовой рост потребительских цен в Чехии за январь 2018 года замедлился до 2,2% и составил на 0,2% меньше, чем в декабре. Это самый низкий рост инфляции с апреля 2017 года. В среду об этом сообщил Чешский статистический комитет.

На некоторые продукты в Чехии цены повысились более значительно, другие, наоборот, стали доступнее. Например, йогурты в январе 2018 года стоили на 16,9% дороже, чем годом ранее. Картофель за год подешевел на 7,6%. Коммунальные услуги – подорожали: электричество – на 2,8%, водоснабжение – на 1,9%, отведение сточных вод – на 1,2%.

По сравнению с декабрем 2017 года, цены в январе 2018 года выросли в среднем на 0,6%. Спиртные напитки за месяц подорожали на 6,5%. Стоимость пива возросла на 4,9%, вина – на 5%. Овощи за месяц стали дороже на 4,4%, йогурты – на 4,5%, маргарин и другие растительные жиры – на 6,1%, сахар – на 5,6%.

Одежда в Чехии за последний месяц подешевела на 3,2%, обувь – на 3,9%. Из продуктов стал дешевле сыр и творог (на 2,5%), картофель (на 5,2%) и зерновое печенье (на 0,6%).

Значительно подешевели яйца (на 7,4%) и масло (на 6,6%). Но здесь нужно учитывать, что эти продукты в прошлом году очень сильно подорожали. Поэтому стоимость сливочного масла в Чехии сейчас на 19% выше, чем в прошлом году. Яйца дороже на 36%.

В этом году инфляция в Чехии должна остаться на уровне 2-2,5%. Рост цен на продукты в 2018 году, по прогнозам аналитиков, должен замедлиться.

Источник: Novinky.cz

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