В Чехии изменился состав потребительская корзина

Чешский статистический комитет спустя два года изменил состав потребительской корзины: место чистых CD- и DVD-дисков в ней заняли карты памяти.

Спустя два года чешские специалисты по статистике снова изменили состав потребительской корзины. Она состоит из примерно 700 самых востребованных товаров и услуг. По развитию цен на эти товары сотрудники Статистического комитета исследуют инфляцию.

Состав потребительской корзины в Чехии регулярно меняют каждые два года. В 2018 году в потребительскую корзину вошли карты памяти. Значение для статистики потеряли чистые CD- и DVD-диски.

«В 2016 году из корзины убрали плату за посещение врача или пребывание в больнице, путевку в Тунис и нарезанную ветчину», – сообщила пресс-секретарь Чешского статистического комитета Петра Бачова. В то же время в корзину добавили форель и дешевые сигареты.

Еще два года назад из корзины убрали настольный компьютер и цифровую камеру, которую заменил планшет.

«Из потребительской корзины убирают все товары, на которые падает спрос. Их заменяют другими товарами и услугами, которые жители страны начинают покупать чаще», – объяснила пресс-секретарь.

Среди товаров, включенных в список, можно найти буквально все: от продуктов, напитков, сигарет и одежды до лекарств и товаров для дома. В нее включают и некоторые услуги в области здравоохранения, транспорта, досуга, образования и финансов.

Источник: Denik.cz