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Сколько денег теряют жители Чехии во время больничных

Сколько денег теряют жители Чехии во время больничных

Vladislava M 69 0
В Чехии продолжается эпидемия гриппа. На какую сумму можно рассчитывать во время больничного?
Сколько денег теряют жители Чехии во время больничных

Каждый год эпидемия гриппа в Чехии приносит финансовые потери. Больше всего это отражается на уменьшении зарплаты во время больничного. У частных клиник, производителей лекарств и вакцин прибыль, наоборот, возрастает.

По закону, трудоустроенные люди в Чехии имеют право на оплачиваемый больничный в течение первых 14 дней болезни. Нужно учитывать, что доход за это время значительно падает.

Например, человек со средней зарплатой около 20 тысяч крон в первые три дня больничного не получит ничего, а после 14 дней болезни работодатель начислит ему всего 5655 крон чистого заработка. Если бы он в это время работал, то за полмесяца получил бы 7925 крон. Таким образом, человек лишается 2270 крон.

Если мать (за исключением ИП) с такой же зарплатой останется дома с больным ребенком, то будет получать деньги максимум первых 9 дней. За все время болезни у нее наберется 3200 крон.

По данным страховых компаний, в 2016 году ОРВИ в Чехии переболели 2,76 млн человек. По данным Чешского управления социального обеспечения, 556 тысяч из них болели больше 14 дней.

Источник: IDNES.CZ

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Болезни грипп Чехия
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