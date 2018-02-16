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Сотни тысяч договоров Чешской страховой компании признали недействительными

Сотни тысяч договоров Чешской страховой компании признали недействительными

artyommm 1 0
Страховая компания теперь должна вернуть взносы клиентам за оплаченный период, который они еще не исчерпали.
Сотни тысяч договоров Чешской страховой компании признали недействительными

Чешская страховая компания (Česká pojišťovna) умалчивала о комиссиях в своих договорах. Это касается сотен тысяч договоров страхования жизни. Финансовый арбитр признал недействительными целые пассажи в условиях страхования. Речь идет о ключевых расходах, страховании рисков и др. Это важные части страховых договоров. То, что их признали недействительными, означает, что и сами договоры теряют юридическую силу.

Что теперь будет?

Страховая компания должна будет вернуть клиентам уплаченные ими страховые взносы за страховой период, который они еще не исчерпали. Чешская страховая компания не согласна с таким решением финансового арбитра и планирует обратиться в независимый суд. 

Проблемы в договорах страхования Česká pojišťovna обнаружены также и в документах 10-летней давности.

С мая 2012 года Чешский Национальный банк обязал страховые компании, чтобы они информировали клиентов, заключающих договор страхования жизни, обо всем, что влияет на стоимость страхования. 

Источник: idnes.cz

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Темы
страховые компании страхование
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