В Чехии назвали самого крупного инвестора

89% инвестиций в ЧР приходят из стран Евросоюза.

Инвестиции в Чехию из стран Евросоюза составляют 89% от общего объема всех прямых иностранных инвестиций в ЧР. Существенную часть инвесторов Чехия получила именно благодаря членству в ЕС. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе Экономической палаты Мирослав Диро.

Согласно последним данным Чешского Национального банка на конец 2015 года общий объем иностранных инвестиций в ЧР превысил 2 895 млрд крон. Больше всего в ЧР инвестировали Нидерланды, за ней с большим отставанием следуют Австрия, Германия и Люксембург. Сегодняшние числа должны будут оказаться еще на порядок выше.

Для инвесторов имеет первостепенное значение прозрачность среды для ведения бизнеса и ее стабильность. Инвесторы думают на несколько лет вперед, так как им необходимо возвращать вложенные в экономику средства.

Источник: novinky.cz