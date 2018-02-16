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В Чехии назвали самого крупного инвестора

В Чехии назвали самого крупного инвестора

artyommm 1 0
89% инвестиций в ЧР приходят из стран Евросоюза.
В Чехии назвали самого крупного инвестора

Инвестиции в Чехию из стран Евросоюза составляют 89% от общего объема всех прямых иностранных инвестиций в ЧР. Существенную часть инвесторов Чехия получила именно благодаря членству в ЕС. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе Экономической палаты Мирослав Диро.

Согласно последним данным Чешского Национального банка на конец 2015 года общий объем иностранных инвестиций в ЧР превысил 2 895 млрд крон. Больше всего в ЧР инвестировали Нидерланды, за ней с большим отставанием следуют Австрия, Германия и Люксембург. Сегодняшние числа должны будут оказаться еще на порядок выше. 

Для инвесторов имеет первостепенное значение прозрачность среды для ведения бизнеса и ее стабильность. Инвесторы думают на несколько лет вперед, так как им необходимо возвращать вложенные в экономику средства.

Источник: novinky.cz

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Темы
инвестиции Евросоюз Чехия
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