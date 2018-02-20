Не раньше года: Расширение системы электронного учета выручки в Чехии отложили

Около 300 тысяч предпринимателей должно будет подключиться к EET не раньше первой половины 2019 года.

В Чехии не планируют расширять систему электронного учета выручки (elektronické evidence tržeb, EET) в течение ближайшего года. Напомним, ранее предполагалось, что новая волна EET наступит в марте текущего года и будет действовать для оптовых и розничных продавцов. К третьей и четвертой волнам электронного учета выручки должны были присоединиться еще 300 тысяч предпринимателей.

В настоящее время ведется законодательный процесс. Запуск последующих волн подключения к EET отложил в декабре 2017 года Конституционный суд. С учетом продолжительности проведения законодательных процессов, следующие этапы подключения к системе электронного учета выручки в Чехии могут ожидаться не ранее первой половины 2019 года.

Когда законодательная база будет готова, система EET станет обязательной сразу для всех оставшихся предпринимателей, без разделения подключения на этапы.

Источник: novinky.cz