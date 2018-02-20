Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50d -2 °C
Не раньше года: Расширение системы электронного учета выручки в Чехии отложили

Не раньше года: Расширение системы электронного учета выручки в Чехии отложили

artyommm 85 0
Около 300 тысяч предпринимателей должно будет подключиться к EET не раньше первой половины 2019 года.
Не раньше года: Расширение системы электронного учета выручки в Чехии отложили

В Чехии не планируют расширять систему электронного учета выручки (elektronické evidence tržeb, EET) в течение ближайшего года. Напомним, ранее предполагалось, что новая волна EET наступит в марте текущего года и будет действовать для оптовых и розничных продавцов. К третьей и четвертой волнам электронного учета выручки должны были присоединиться еще 300 тысяч предпринимателей.

В настоящее время ведется законодательный процесс. Запуск последующих волн подключения к EET отложил в декабре 2017 года Конституционный суд. С учетом продолжительности проведения законодательных процессов, следующие этапы подключения к системе электронного учета выручки в Чехии могут ожидаться не ранее первой половины 2019 года.

Когда законодательная база будет готова, система EET станет обязательной сразу для всех оставшихся предпринимателей, без разделения подключения на этапы.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
EET бизнес
Читайте
по теме 
Как прошли две волны электронного учета выручки в Чехии: Чего ждать дальше
19.12.2017 15:32 Бизнес
Как прошли две волны электронного учета выручки в Чехии: Чего ждать дальше
1069 0
Изменения в ЕЕТ: Когда ждать очередного подключения, и сохранится ли чековая лотерея?
18.12.2017 16:42 Бизнес
Изменения в ЕЕТ: Когда ждать очередного подключения, и сохранится ли чековая лотерея?
1176 0
Конституционный суд Чехии отменил часть закона об электронном учете выручки
15.12.2017 14:33 Экономика
Конституционный суд Чехии отменил часть закона об электронном учете выручки
1686 0
За год в Чехии закрылся почти каждый десятый ресторан
01.12.2017 19:03 Экономика
За год в Чехии закрылся почти каждый десятый ресторан
2507 0
Последние новости:
20
февраля
Названы регионы Чехии с наибольшим количеством должников
20.02.2018 09:31 Экономика
Названы регионы Чехии с наибольшим количеством должников
103 0
19
февраля
В Австрии остановили чешский автобус с мигрантами из Нигерии и коноплей
19.02.2018 17:41 Общество
В Австрии остановили чешский автобус с мигрантами из Нигерии и коноплей
601 0
Сколько курильщик в Чехии тратит на сигареты
19.02.2018 12:40 Общество
Сколько курильщик в Чехии тратит на сигареты
710 0
Новый закон защитит туристов в Чехии от обмана в обменных пунктах
19.02.2018 08:42 Общество
Новый закон защитит туристов в Чехии от обмана в обменных пунктах
1054 0
Сколько стоит авиабилет на новый рейс из Москвы в Карловы Вары
19.02.2018 08:39 Общество
Сколько стоит авиабилет на новый рейс из Москвы в Карловы Вары
1787 0
16
февраля
Молодые граждане Чехии смогут поехать работать в Австралию
16.02.2018 11:47 Общество
Молодые граждане Чехии смогут поехать работать в Австралию
2295 0
В Чехии назвали самого крупного инвестора
16.02.2018 10:45 Экономика
В Чехии назвали самого крупного инвестора
1849 0
В Чехии хотят вернуть практику выселения хулиганов из городов
16.02.2018 10:41 Общество
В Чехии хотят вернуть практику выселения хулиганов из городов
1575 0
Сотни тысяч договоров Чешской страховой компании могут оказаться недействительными
16.02.2018 10:31 Экономика
Сотни тысяч договоров Чешской страховой компании могут оказаться недействительными
1258 0
15
февраля
Иностранец в Чехии перевозил грузовик на прицепе легкового автомобиля
15.02.2018 13:26 Общество
Иностранец в Чехии перевозил грузовик на прицепе легкового автомобиля
1972 0


Мобильная версия