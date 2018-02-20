Названы регионы Чехии с наибольшим количеством должников

Некоммерческая организация составила карту должников в ЧР.

863 тысячи жителей Чешской Республики входят в список должников. У 151 тысячи из них насчитывается более 10 долгов, по которым с них пытаются стребовать деньги.

Это значит, что каждый десятый житель страны в возрасте старше 15 лет не может рассчитаться с долгами. Некоммерческая организация «Открытое общество» (Otevřená společnost) составила карту должников в ЧР.

Около 500 тысяч человек имеет три и более долга. В 90% случаев вернуть долги не удастся. Половина всех долгов приходится на сумму до 10 000 крон. Большую часть этой суммы составляют расходы на требование долга.

Больше всего людей, на которых приходится максимальное количество экзекуций, проживает в Устецком крае (18%), Карловарском (17%) и Либерецком (12%) краях. Меньше всего должников живет на Высочине и в Злинском крае (почти 6%).

Источник: aktualne.cz