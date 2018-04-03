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Чехия снова вошла в группу стран ЕС с самой дорогой мобильной связью

Чехия снова вошла в группу стран ЕС с самой дорогой мобильной связью

artyommm 1468 0
В каких странах Евросоюза самая доступная населению мобильная связь и интернет?
Чехия снова вошла в группу стран ЕС с самой дорогой мобильной связью

Европейская комиссия снова сравнила цены мобильных операторов в 28 странах ЕС. Чехия лидирует по дороговизне мобильной связи и интернета. В сравнение также были включены такие страны, как Норвегия, Япония и США. 

Как показало исследование, даже самые выгодные тарифы в Чехии в полраза дороже, чем в среднем по Евросоюзу. Это, например, относится к тарифу с включенными 2 Гб интернет-трафика и 900 мин в месяц.

Дешевле всего мобильная связь и интернет оказались в Австрии и Польше, а также во Франции и странах Прибалтики. Самая дорогая связь в Чехии, Венгрии, Греции и на Кипре. 

Сравние проводилось с учетом покупательской способности населения. Чешские операторы утверждают, что подобные исследования не отражают реальную действительность.

Источник: aktualne.cz

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