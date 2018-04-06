Чего ждать жителям Чехии от горящих туров этим летом

Чешские турагентства рассказали о горящих путевках этим летом.

Места в гостиницах на курортах, где обычно предпочитают отдыхать чехи, постепенно заканчиваются. По этой причине этим летом можно не надеяться на широкое предложение горящих путевок. Об этом на пресс-конференции сообщила Ассоциация туристических агентств ЧР.

Спрос в Чехии на летние туры, как утверждают опрошенные турагентства, существенно повысился по сравнению с прошлым сезоном, который, между прочим, установил рекорд по продаже туров.

Жителям Чехии посоветовали не откладывать планирование летнего отпуска, особенно если они собираются ехать к морю группой или семьей с детьми. Представители турагентств говорят, что в пик сезона самые популярные гостиницы могут быть полностью заполнены. Речь идет в первую очередь о курортах в Греции, Испании и Турции.

Самым любимым летним направлением чехов по-прежнему остается Хорватия, так как туда можно добраться на автобусе или машине. Среди всех стран ЕС Чехия лидирует по количеству туристов, которые предпочитают отправляться в отпуск на машине.

Источник: novinky.cz