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Чего ждать жителям Чехии от горящих туров этим летом

Чего ждать жителям Чехии от горящих туров этим летом

artyommm 2124 0
Чешские турагентства рассказали о горящих путевках этим летом.
Чего ждать жителям Чехии от горящих туров этим летом

Места в гостиницах на курортах, где обычно предпочитают отдыхать чехи, постепенно заканчиваются. По этой причине этим летом можно не надеяться на широкое предложение горящих путевок. Об этом на пресс-конференции сообщила Ассоциация туристических агентств ЧР. 

Спрос в Чехии на летние туры, как утверждают опрошенные турагентства, существенно повысился по сравнению с прошлым сезоном, который, между прочим, установил рекорд по продаже туров.

Жителям Чехии посоветовали не откладывать планирование летнего отпуска, особенно если они собираются ехать к морю группой или семьей с детьми. Представители турагентств говорят, что в пик сезона самые популярные гостиницы могут быть полностью заполнены. Речь идет в первую очередь о курортах в Греции, Испании и Турции. 

Самым любимым летним направлением чехов по-прежнему остается Хорватия, так как туда можно добраться на автобусе или машине. Среди всех стран ЕС Чехия лидирует по количеству туристов, которые предпочитают отправляться в отпуск на машине. 

Источник: novinky.cz

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Темы
отпуск путешествие Чехия туристы
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