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Грозит ли Чехии ипотечный коллапс?

Грозит ли Чехии ипотечный коллапс?

artyommm 3739 0
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service обеспокоено политикой чешских банков в области выдачи ипотечных кредитов.
Грозит ли Чехии ипотечный коллапс?

Чешские банки не придерживаются рекомендаций Центрального банка в отношении лимитов между ипотечными кредитами и стоимостью недвижимости. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service предупреждает инвесторов, что впоследствии это могло бы негативно сказаться на экономике страны. 

Цены на недвижимость в Чехии значительно выросли, но частные банки не руководствуются директивой Чешского национального банка. Процентное соотношение ипотек, в которых кредит представляет собой 80-90% стоимости недвижимости, во втором квартале 2017 года составляло 28%. Тем временем Нацбанк рекомендовал 15%.

В случае, если бы в стране случился спад экономики, большое количество таких ипотек при сильном снижении цен на недвижимость могло бы повлечь за собой серьезные убытки для банков.

Цены на недвижимость в Чехии продолжают расти. В третьем квартале 2017 года они увеличились на 12,3% в межгодовом сравнении. Чешский Нацбанк считает, что стоимость недвижимости в ЧР сейчас завышена. Она превышает базовые макроэкономические показатели. 

При этом финансовая стабильность чешских домохозяйств и их способность погашать кредиты играют ключевую роль в экономике страны. Ранее чешские потребители помогли смягчить негативные последствия снижения объемов экспорта. 

Агентство Moody’s считает, что постепенное повышение базовой процентной ставки в течение следующих 24 месяцев и повышение резервов могло бы привести к понижению рискованной политики банков, а также к уменьшению цен на недвижимость и сокращению объема ипотек. 

Источник: idnes.cz

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ипотеки Чехия Moodys банки
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