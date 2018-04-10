В Чехии стало меньше бедных людей

За прошлый год в Чехии сократилось количество жителей, находящихся под угрозой нищеты и социальной изоляции.

За прошлый год в Чехии стало меньше людей, которым грозит нищета и социальная изоляция. Количество чехов, которые жили в условиях нехватки денег и не могли себе позволить, например, регулярно оплачивать коммунальные услуги, купить машину, мясо или на неделю поехать в отпуск, по сравнению с прошлым годом сократилось на 110 000. Всего людей, находящихся под угрозой нищеты, в Чехии насчитали 390 000.

За гранью нищеты в прошлом году жило 960 000 чехов, т.е. на 0,6% меньше, чем в позапрошлом году. Об этом сообщил Чешский статистический комитет.

Большинству жителей Чехии в 2017 году хватало на жизнь своих доходов. 23,2% чехов испытывали нехватку денег.

«Под угрозой нищеты в Чехии в прошлом году оказался каждый 11-й житель», – сообщила Михаэла Иркова из Чешского статистического комитета.

Больше всего проблем с доходами было у одиноких пенсионерок в возрасте старше 65 лет и матерей-одиночек. Почти треть из них находилась на границе нищеты и социальной изоляции.

Считается, что человек оказывается в нищете, если он не получает 60% от медианной зарплаты. В прошлом году эта сумма в Чехии составляла 11 195 крон на человека. У пары взрослых граница нищеты составила 16 792 крон.

Чехия в Евросоюзе долгое время остается среди стран с самым низким процентом нищеты и социальной изоляции.

Источник: ceskenoviny.cz