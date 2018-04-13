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Что будет в 2018 году с чешской экономикой

Что будет в 2018 году с чешской экономикой

Vladislava M 2625 0
Министерство финансов ЧР улучшило прогноз роста чешской экономики в 2018-2019 гг.
Что будет в 2018 году с чешской экономикой

Министерство финансов ЧР улучшило прогноз роста экономики в 2018 году до 3,6%. Двигателем экономики должны стать потребительские способности жителей и инвестиционная активность фирм и правительственных институтов. Министерство улучшило экономические прогнозы и на 2019 год – до 3,3%.

В предыдущем, январском прогнозе, министерство предполагало рост экономики на 3,4% в 2018 году и на 2,6% в 2019 году.

В прошлом году чешская экономика, согласно данным Статистического комитета, с начала апреля выросла на 4,6%.

Средний уровень инфляции в Чехии в 2018 году оценивают в 2,1%. В январе министерство предполагало, что инфляция составит 2,6%. В прошлом году инфляция в Чехии достигла 2,5%.

По сравнению с январским прогнозом министерство ожидает более быстрого укрепления курса кроны по отношению к евро. В этом году один евро должен составить 25,1 кроны, в 2019 – 24,70 кроны.

Источник: Novinky.cz

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Темы
Чешская крона экономика деньги Министерство финансов
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