Что будет в 2018 году с чешской экономикой

Министерство финансов ЧР улучшило прогноз роста чешской экономики в 2018-2019 гг.

Министерство финансов ЧР улучшило прогноз роста экономики в 2018 году до 3,6%. Двигателем экономики должны стать потребительские способности жителей и инвестиционная активность фирм и правительственных институтов. Министерство улучшило экономические прогнозы и на 2019 год – до 3,3%.

В предыдущем, январском прогнозе, министерство предполагало рост экономики на 3,4% в 2018 году и на 2,6% в 2019 году.

В прошлом году чешская экономика, согласно данным Статистического комитета, с начала апреля выросла на 4,6%.

Средний уровень инфляции в Чехии в 2018 году оценивают в 2,1%. В январе министерство предполагало, что инфляция составит 2,6%. В прошлом году инфляция в Чехии достигла 2,5%.

По сравнению с январским прогнозом министерство ожидает более быстрого укрепления курса кроны по отношению к евро. В этом году один евро должен составить 25,1 кроны, в 2019 – 24,70 кроны.

Источник: Novinky.cz