Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию

Чешское статистическое управление опубликовало информацию о потреблении меда в стране.

В прошлом году в Чехии было произведено 9,4 тонны меда. В 2016 году объем потребления меда на душу населения в Чехии составлял 0,9 кг меда. За 10 лет он увеличился на 50%. Больше всего меда сейчас ввозят в страну из Украины. Рост потребления меда стал долгосрочным трендом, – сообщает Чешское статистическое управление.

Количество пасек в прошлом году сократилось до 638 тысяч. Но это все равно больше чем когда-либо, начиная с 1994 года (за исключением рекордного 2016 года). Самыми сложными для чешских пчеловодов были 2003 и 2008 гг., когда пчелы массово умирали из-за различных болезней.

Наибольшее количество пасек сосредоточено в Злинском и Моравскосилезском краях. В Праге их тоже много. Меньше всего пасек находится в Карловарском и Устецком краях.

Дефицит чешского меда компенсируют поставки из других стран, в том числе из Украины. Также много меда привозят из Словакии и Уругвая. Всего в ЧР было ввезено 3,2 тысячи тонн меда; 1,5 тысячи тонн – вывезено. Чешский мед увозят преимущественно в Германию, Словакию и Францию.

Продовольственная инспекция в последнее время обращает внимание потребителей на участившиеся случаи подделки меда, чаще всего - с помощью сахарного сиропа. Согласно нормам, его нельзя добавлять в мед.

Источник: novinky.cz