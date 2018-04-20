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Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию

Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию

artyommm 446 0
Чешское статистическое управление опубликовало информацию о потреблении меда в стране.
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию

В прошлом году в Чехии было произведено 9,4 тонны меда. В 2016 году объем потребления меда на душу населения в Чехии составлял 0,9 кг меда. За 10 лет он увеличился на 50%. Больше всего меда сейчас ввозят в страну из Украины. Рост потребления меда стал долгосрочным трендом, – сообщает Чешское статистическое управление.

Количество пасек в прошлом году сократилось до 638 тысяч. Но это все равно больше чем когда-либо, начиная с 1994 года (за исключением рекордного 2016 года). Самыми сложными для чешских пчеловодов были 2003 и 2008 гг., когда пчелы массово умирали из-за различных болезней. 

Наибольшее количество пасек сосредоточено в Злинском и Моравскосилезском краях. В Праге их тоже много. Меньше всего пасек находится в Карловарском и Устецком краях. 

Дефицит чешского меда компенсируют поставки из других стран, в том числе из Украины. Также много меда привозят из Словакии и Уругвая. Всего в ЧР было ввезено 3,2 тысячи тонн меда; 1,5 тысячи тонн – вывезено. Чешский мед увозят преимущественно в Германию, Словакию и Францию. 

Продовольственная инспекция в последнее время обращает внимание потребителей на участившиеся случаи подделки меда, чаще всего - с помощью сахарного сиропа. Согласно нормам, его нельзя добавлять в мед.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия продукты Украина
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