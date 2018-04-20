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Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников

Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников

artyommm 1578 0
Компаниям в Чехии приходится думать о комфортных условиях для своих работников.
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников

Чешским компаниям приходится искать дефицитных специалистов даже за рамками своего региона. Поэтому появляется все больше фирм, которые вводят корпоративные автобусы для сотрудников, на которых те могут с удобством добираться до работы.

Бесплатный транспорт предлагают преимущественно промышленные заводы и крупные компании, которые трудоустраивают много людей. Иначе трансфер на работу будет для них невыгодным. 

Если офисные сотрудники по-прежнему ценят домашнюю обстановку на рабочем месте, гибкий рабочий график и альтернативные бонусы, то рабочие на производствах более прагматичные в этом плане. Для них важны условия труда, качество и стоимость обедов, минимальное время и расходы на транспорт до работы.

Транспортное сообщение особенно хромает в небольших населенных пунктах. Компании, которые хотят привлекать на работу жителей из таких городков, должны с этим считаться. 

Максимальное время, которое сотрудники согласны тратить на дорогу до работы составляет 70 минут. Если производство находится дальше, то компании ничего не остается, как предложить компенсацию за аренду жилья по месту работы. Об этом, например, уже заботится Škoda Auto. У завода в городе Млада-Болеслав есть собственная жилая недвижимость. Остальные, у кого нет в распоряжении своих общежитий, компенсируют 10-30% стоимости аренды.

Источник: ekonomika.idnes.cz

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производство Чехия работа
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