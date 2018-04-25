Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 11 °C
Сколько чехи тратят на обеды в ресторанах?

Сколько чехи тратят на обеды в ресторанах?

artyommm 1389 0
В Чехии посчитали, сколько в среднем обходится обед в ресторане.
Сколько чехи тратят на обеды в ресторанах?

В первом квартале текущего года жители Чехии не экономили на обеденном меню. В среднем за обед в марте они платили 113,60 кроны, что почти на 2 кроны больше, чем в декабре 2017 года. 

Жители Праги потратили в марте на обеды больше всего – 128,40 кроны, в Брно – 120,40 кроны, в Остраве – 104,30 кроны. Увеличение расходов связано не только с тем, что чехи стали охотнее тратить на обеды, но и с подорожанием продуктов.

На данный момент в Чехии нет ни одного региона, где средние расходы на обед составляли бы менее 100 крон. При этом только 27% компаний предлагает своим сотрудникам "стравенки" (чеки на питание) в размере более 100 крон.

С января текущего года самая выгодная "стравенка" (как для работодателей, так и для сотрудников) стала равноценна 118 кронам. Чехи часто пользуются такими чеками на питание, 2/3 жителей расплачивается ими не менее трех раз в неделю, каждый пятый использует их ежедневно.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
деньги статистика рестораны
Читайте
по теме 
Что будет в 2018 году с чешской экономикой
13.04.2018 10:54 Экономика
Что будет в 2018 году с чешской экономикой
2755 0
В Чехии стало меньше бедных людей
10.04.2018 14:25 Экономика
В Чехии стало меньше бедных людей
1219 0
Названы регионы Чехии с наибольшим количеством должников
20.02.2018 09:31 Экономика
Названы регионы Чехии с наибольшим количеством должников
1406 0
Новый закон защитит туристов в Чехии от обмана в обменных пунктах
19.02.2018 08:42 Общество
Новый закон защитит туристов в Чехии от обмана в обменных пунктах
2354 0
Последние новости:
25
апреля
Moody’s повысило кредитный рейтинг Праги и других городов Чехии
25.04.2018 15:56 Экономика
Moody’s повысило кредитный рейтинг Праги и других городов Чехии
258 0
Группа иностранцев в центре Праги напала на официанта
25.04.2018 13:14 Общество
Группа иностранцев в центре Праги напала на официанта
1061 0
Конституционный суд ЧР принял решение о бесплатных лекарствах
25.04.2018 12:32 Общество
Конституционный суд ЧР принял решение о бесплатных лекарствах
661 0
24
апреля
В Праге жестоко избили охранников торгового центра
24.04.2018 16:28 Общество
В Праге жестоко избили охранников торгового центра
2509 0
Либеньский мост в Праге хотят снести
24.04.2018 13:07 Общество
Либеньский мост в Праге хотят снести
974 0
В центре Праги с четверга частично запретят велосипеды
24.04.2018 12:10 Общество
В центре Праги с четверга частично запретят велосипеды
752 0
На железнодорожных путях в Праге повесился человек
24.04.2018 11:40 Общество
На железнодорожных путях в Праге повесился человек
1535 0
23
апреля
Чешские ученые нашли способ лечения клещевого энцефалита
23.04.2018 13:50 Общество
Чешские ученые нашли способ лечения клещевого энцефалита
3713 0
Пользователи соцсети обсмеяли Чешскую почту
23.04.2018 13:28 Общество
Пользователи соцсети обсмеяли Чешскую почту
1691 0
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии откладываются
23.04.2018 13:18 Общество
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии откладываются
569 0


Мобильная версия