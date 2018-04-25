Сколько чехи тратят на обеды в ресторанах?

В Чехии посчитали, сколько в среднем обходится обед в ресторане.

В первом квартале текущего года жители Чехии не экономили на обеденном меню. В среднем за обед в марте они платили 113,60 кроны, что почти на 2 кроны больше, чем в декабре 2017 года.

Жители Праги потратили в марте на обеды больше всего – 128,40 кроны, в Брно – 120,40 кроны, в Остраве – 104,30 кроны. Увеличение расходов связано не только с тем, что чехи стали охотнее тратить на обеды, но и с подорожанием продуктов.

На данный момент в Чехии нет ни одного региона, где средние расходы на обед составляли бы менее 100 крон. При этом только 27% компаний предлагает своим сотрудникам "стравенки" (чеки на питание) в размере более 100 крон.

С января текущего года самая выгодная "стравенка" (как для работодателей, так и для сотрудников) стала равноценна 118 кронам. Чехи часто пользуются такими чеками на питание, 2/3 жителей расплачивается ими не менее трех раз в неделю, каждый пятый использует их ежедневно.

Источник: novinky.cz