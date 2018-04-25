Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 11 °C
Moody’s повысило кредитный рейтинг Праги и других городов Чехии

Moody’s повысило кредитный рейтинг Праги и других городов Чехии

artyommm 258 0
Оценка кредитной надежности чешских городов и регионов повысилась со стабильной до позитивной.
Moody’s повысило кредитный рейтинг Праги и других городов Чехии

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз кредитной надежности для 9 чешских городов и регионов. В список вошли, например, Прага, Брно и Острава. Их оценка повысилась со "стабильной" до "позитивной". Агентство не исключает, что в будущем рейтинг регионов и городов Чехии снова может быть повышен.

Решение Moody’s коснулось и городов Чешска-Липа, Тршебич, Клатов, Либерец, а также Устецкого и Либерецкого краев. Агентство повысило рейтинг и Управления дорог Пардубицкого края – со стабильного до позитивного.

Произошло это после того, как на прошлой неделе таким же образом был повышен общий рейтинг Чешской Республики. В качестве оснований приводится улучшение финансовых показателей страны, которые поддерживаются динамикой роста экономики. Долги Чехии Moody’s охарактеризовало как низкие. Причем оно отметило, что в течение следующих лет объем долга будет сокращаться.

Кредитный рейтинг считается важным показателем надежности кредитополучателя. Он влияет на величину процентов, под которые клиент может получить кредит. Чем выше рейтинг, тем больше шансов получить более дешевые кредиты от инвесторов.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Moodys кредитование рейтинг Чехия Прага
Читайте
по теме 
Грозит ли Чехии ипотечный коллапс?
09.04.2018 09:02 Экономика
Грозит ли Чехии ипотечный коллапс?
3805 0
Moody`s: финансовая ситуация в Чехии хорошая, долг относительно небольшой
02.07.2015 10:47 Экономика
Moody`s: финансовая ситуация в Чехии хорошая, долг относительно небольшой
2059 0
Moody's повысило рейтинг Брно на 1 пункт
30.06.2014 07:56 Экономика
Moody's повысило рейтинг Брно на 1 пункт
1487 0
Moody's сохраняет негативный прогноз по чешской банковской системе
20.06.2014 13:28 Экономика
Moody's сохраняет негативный прогноз по чешской банковской системе
1647 0
Последние новости:
25
апреля
Сколько чехи тратят на обеды в ресторанах?
25.04.2018 13:20 Экономика
Сколько чехи тратят на обеды в ресторанах?
1389 0
Группа иностранцев в центре Праги напала на официанта
25.04.2018 13:14 Общество
Группа иностранцев в центре Праги напала на официанта
1061 0
Конституционный суд ЧР принял решение о бесплатных лекарствах
25.04.2018 12:32 Общество
Конституционный суд ЧР принял решение о бесплатных лекарствах
661 0
24
апреля
В Праге жестоко избили охранников торгового центра
24.04.2018 16:28 Общество
В Праге жестоко избили охранников торгового центра
2509 0
Либеньский мост в Праге хотят снести
24.04.2018 13:07 Общество
Либеньский мост в Праге хотят снести
974 0
В центре Праги с четверга частично запретят велосипеды
24.04.2018 12:10 Общество
В центре Праги с четверга частично запретят велосипеды
752 0
На железнодорожных путях в Праге повесился человек
24.04.2018 11:40 Общество
На железнодорожных путях в Праге повесился человек
1535 0
23
апреля
Чешские ученые нашли способ лечения клещевого энцефалита
23.04.2018 13:50 Общество
Чешские ученые нашли способ лечения клещевого энцефалита
3713 0
Пользователи соцсети обсмеяли Чешскую почту
23.04.2018 13:28 Общество
Пользователи соцсети обсмеяли Чешскую почту
1691 0
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии откладываются
23.04.2018 13:18 Общество
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии откладываются
569 0


Мобильная версия