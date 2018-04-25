Moody’s повысило кредитный рейтинг Праги и других городов Чехии

Оценка кредитной надежности чешских городов и регионов повысилась со стабильной до позитивной.

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз кредитной надежности для 9 чешских городов и регионов. В список вошли, например, Прага, Брно и Острава. Их оценка повысилась со "стабильной" до "позитивной". Агентство не исключает, что в будущем рейтинг регионов и городов Чехии снова может быть повышен.

Решение Moody’s коснулось и городов Чешска-Липа, Тршебич, Клатов, Либерец, а также Устецкого и Либерецкого краев. Агентство повысило рейтинг и Управления дорог Пардубицкого края – со стабильного до позитивного.

Произошло это после того, как на прошлой неделе таким же образом был повышен общий рейтинг Чешской Республики. В качестве оснований приводится улучшение финансовых показателей страны, которые поддерживаются динамикой роста экономики. Долги Чехии Moody’s охарактеризовало как низкие. Причем оно отметило, что в течение следующих лет объем долга будет сокращаться.

Кредитный рейтинг считается важным показателем надежности кредитополучателя. Он влияет на величину процентов, под которые клиент может получить кредит. Чем выше рейтинг, тем больше шансов получить более дешевые кредиты от инвесторов.

Источник: novinky.cz