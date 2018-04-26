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Оператор Vodafone в Чехии покупает интернет-провайдера UPC

Оператор Vodafone в Чехии покупает интернет-провайдера UPC

Vladislava M 452 0
Сделка может повлиять на стоимость кабельного интернета в Чехии.
Оператор Vodafone в Чехии покупает интернет-провайдера UPC

Мобильный оператор Vodafone в Чехии покупает европейскую сеть UPC у компании Liberty Global. Сумма сделки составит 142 млрд крон.

UPC в Чехии располагает второй крупнейшей сетью кабельного интернета и телевидения и занимает второе место по числу абонентов после оператора О2. Всего интернетом UPC пользуется больше 600 тысяч чехов.

После приобретения Vodafone может укрепить свои позиции на рынке и повысить конкуренцию в области предоставления этих услуг. Об этом сообщило издание Hospodářské noviny (HN).

По информации издания Financial Times, сделка должна пройти через две недели. В сумму 16,5 млрд евро войдут отделения UPC в Германии, Венгрии и Румынии. Это будет крупнейшая телекоммуникационная сеть в Европе.

Ожидается, что сделка повлияет на стоимость кабельного интернета в Чехии. До сих пор Vodafone был единственным мобильным оператором, который не предоставлял услуги подключения к интернету.

Источник: echo24.cz

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Темы
интернет мобильная связь Чехия Vodafone
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