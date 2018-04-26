Чешских менеджеров проверили на отношение к коррупции

Чехия и Словакия лидируют по толерантному отношению к взяткам в области бизнеса.

Шестеро из десяти чешских менеджеров готово бороться за тендеры даже серыми способами, – говорится в исследовании компании EY. По ее данными, в мире в среднем 36% менеджеров готовы прибегнуть к нечестным практикам, а в Центральной и Восточной Европе – 40%. Как сообщает EY, В Чехии и Словакии склонны нормально относиться к коррупции в этой сфере. Так, в Словакии 8 из 10 менеджеров согласны идти на любые меры ради заключения сделки.

Компания EY проводила исследование с октября прошлого года по январь нынешнего в 55 странах мира. В каждой было опрошено не менее 50 руководителей и менеджеров компаний. Оказалось, что Словакия и Чехия заняли первое и второе место среди стран, где считается допустимым прибегнуть к нестандартным расходам для презентации фирмы во время экономического кризиса. Третье место заняла Япония.

56% чешских менеджеров считает, что в их стране широко распространена коррупция. К сожалению, в Словакии и Чехии спокойно относятся к применению неэтичных инструментов в бизнесе. Речь идет о взятках или предоставлении дорогих подарков или услуг экономическим партнерам.

44% словацких менеджеров согласны подкупить партнера, чтобы заключить сделку или продлить контракт. В Чехии этот показатель – 12%. В среднем в мире – 13%.

64% опрошенных менеджеров в Чехии допускает возможность применения неэтичных бизнес-практик. По этому показателю страна заняла пятое место в мире. Для сравнения: в западных странах этот результат равен 29%.

Источник: novinky.cz