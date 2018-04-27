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Болгария станет следующим членом еврозоны

Болгария станет следующим членом еврозоны

artyommm 594 0
Последним государством, вступившим в еврозону, стала Литва. Это произошло в начале 2015 года.
Болгария станет следующим членом еврозоны

Болгария собирается вступит в еврозону следующей. Об этом заявил еврокомиссар Пьер Московиси, который также отметил, что этот вопрос не терпит спешки. Сейчас в еврозоне состоит 19 государств. Последней в нее вступила Литва, которая приняла евро в начале 2015 года.

Согласно правилам, перед тем как вступит в еврозону, страна должна принять механизм обменных курсов ERM-2 и работать внутри него 2 года. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сказал, что его страна может подключиться к ERM-2 в течение года, если Евросоюз и Европейский Центральный банк дадут на это согласие.

Еврокомиссар Московиси призвал Болгарию приблизить экономику страны к уровню западных государств, чтобы вступление в еврозону стало для государства пользой, а не шоком.

Болгария сейчас входит в число самых бедных стран Евросоюза. ВВП страны на душу населения с учетом покупательской способности составляет всего 49% от среднего по ЕС.  Причины этого могут скрываться в коррупции, которая отталкивает инвесторов, – пишет агентство Reuters.

Согласно последнему документу Европейского Центрального банка, Болгария выполняет условия стабильности и критерии госдолга, но у нее по-прежнему действуют проблемы с законодательством, которое не смогло пройти оценку банка. Также уже долгое время в стране падает поддержка населения по принятию евро. В 2004 году со вступлением в еврозону было согласно почти 75%, в нынешнем году – только 40%.

В Чехии на данный момент никакие специальные действия по скорейшему вступлению в еврозону не предпринимаются.

Источник: novinky.cz

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