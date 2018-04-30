МВД Чехии предложило ввести квоты на трудовых мигрантов

Чешские работодатели уже высказались против.

Правительство в отставке ратует за прилив десятков тысяч трудовых мигрантов в Чехию, которые могли бы помочь фирмам, столкнувшимся с дефицитом работников. Но на деле ничего не получается.

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар в понедельник 30 апреля будет говорить на заседании правительства о том, что нужно вводить квоты на экономических мигрантов. Речь идет не о беженцах, а о тысячах иностранцев, которые заинтересованы в работе в Чехии. Их с нетерпением ждут в области промышленности и сельского хозяйства.

Ограничения также могут коснуться количества заявлений на долгосрочную визу с целью предпринимательской деятельности, а также заявлений на синюю карту.

С 2014 года общий объем заявлений на долгосрочную визу с целью трудоустройства существенно вырос. За первые три квартала прошлого года интерес к работе в Чехии проявили 13 500 иностранцев.

Чешские работодатели уже выразили свое несогласение с предложением министерства ввести квоты на экономических мигрантов. Они считают, что в период, когда чешские компании и предприятия столкнулись с острым дефицитом кадров, такие положения является недопустимым.

МВД предлагает принять постановление, по которому чешские посольства за пределами стран ЕС смогут принимать только ограниченное количество заявлений на долгосрочную визу каждый год.

Источник: novinky.cz