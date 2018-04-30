В Праге прошел II Международный финансово-экономический форум стран СНГ и Европы

В работе форума приняло участие руководство центральных (национальных) банков и бирж, финансовых ведомств, банковских объединений и ассоциаций, главы крупнейших коммерческих и инвестиционных банков, а также инвестиционных компаний стран Содружества и Европейского союза.
Темами для обсуждения на форуме стали:
- Чешская Республика и Европейский Союз: перспективы развития экономического взаимодействия со странами СНГ;
- Перспективы инвестиционной и экспортно-импортной деятельности в условиях существующих санкционных ограничений;
- Развитие экспортного финансирования: проблемы и перспективы;
- Российский бизнес в Чешской Республике;
- Инвестиционные проекты в энергетическом секторе;
- Презентация инвестиционных проектов и программ;
- Блокчейн-революция: драйвер инвестиционного роста цифровой экономики;
- Международные платежи и денежные переводы: настоящее и будущее;
- IT безопасность: новые угрозы и тренды.
Мероприятие прошло в центре Праги в конференц-центре отеля Ambassador Zlatá Husa.