В Праге прошел II Международный финансово-экономический форум стран СНГ и Европы

Vladislava M 12:08 183

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Финансово-банковский совет СНГ при поддержке Исполнительного комитета СНГ с 25 по 28 апреля 2018 года в Праге провел II Международный финансово-экономический форум стран СНГ и Европы «Пражские деловые встречи».