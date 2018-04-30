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В Праге прошел II Международный финансово-экономический форум стран СНГ и Европы

В Праге прошел II Международный финансово-экономический форум стран СНГ и Европы

Vladislava M 183 0
Финансово-банковский совет СНГ при поддержке Исполнительного комитета СНГ с 25 по 28 апреля 2018 года в Праге провел II Международный финансово-экономический форум стран СНГ и Европы «Пражские деловые встречи».
В Праге прошел II Международный финансово-экономический форум стран СНГ и Европы

В работе форума приняло участие руководство центральных (национальных) банков и бирж, финансовых ведомств, банковских объединений и ассоциаций, главы крупнейших коммерческих и инвестиционных банков, а также инвестиционных компаний стран Содружества и Европейского союза.

Темами для обсуждения на форуме стали:

- Чешская Республика и Европейский Союз: перспективы развития экономического взаимодействия со странами СНГ;

- Перспективы инвестиционной и экспортно-импортной деятельности в условиях существующих санкционных ограничений;

- Развитие экспортного финансирования: проблемы и перспективы;

- Российский бизнес в Чешской Республике;

- Инвестиционные проекты в энергетическом секторе;

- Презентация инвестиционных проектов и программ;

- Блокчейн-революция: драйвер инвестиционного роста цифровой экономики;

- Международные платежи и денежные переводы: настоящее и будущее;

- IT безопасность: новые угрозы и тренды.

Мероприятие прошло в центре Праги в конференц-центре отеля Ambassador Zlatá Husa.

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Темы
экономика Прага
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