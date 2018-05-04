Чешские магазины предложили компенсацию за ожидание в очереди

Такие условия действуют только в двух сетях супермаркетов.

Чешские магазины Kaufland и Billa начали компенсировать покупателям ожидание в очередях. Недавно Kaufland повысил сумму компенсации до 50 крон.

Так как ожидание больше всего портит настроение покупателей, популярные торговые сети супермаркетов решили хоть как-то компенсировать им это неудобство.

В магазинах Kaufland эта проблема стояла наиболее остро. Еще недавно за ожидание более 5 минут у ленты кассира или возле кассы самообслуживания сеть платила 30 крон. Потом, как говорят покупатели, этот бонус отменили. Но в начале мая текущего года система изменилась, и теперь за ожидание в очереди Kaufland платит 50 крон. Но это правило распространяется только при ожидании у ленты кассира. За очереди у касс самообслуживания компенсацию отменили. Kaufland также упростил процедуру возврата товара. Она должна стать быстрее.

Другая сеть Billa также предлагает покупателям компенсацию за ожидание в очереди, но меньше – 20 крон. Выдают ее только в том случае, если не все кассы работают, а в очереди находится не менее пяти человек.

Другие магазины в Чехии вообще не компенсируют ожидание в очереди, хотя в прошлом такая практика действовала в магазинах сети Albert и Globus.

Источник: ekonomika.idnes.cz