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Когда в Чехию придет новый мобильный оператор?

Когда в Чехию придет новый мобильный оператор?

artyommm 678 0
Чешское телекоммуникационное управление сообщило, что с появлением нового мобильного оператора на рынке цены на звонки и интернет в Чехии должны будут понизиться.
Когда в Чехию придет новый мобильный оператор?

Стало известно, когда в Чехию придет новый мобильный оператор. С его появлением Чешское телекоммуникационное управление (ČTÚ) обещает, что цены на услуги для клиентов понизятся. Ожидается, что новый мобильный оператор может появиться на чешском рынке в 2020 году. Об этом сообщили в ČTÚ.

Аукцион на частоту 700 МГц пройдет в следующем году. Тот, кто одержит победу в рамках в торгах, сможет начать пользоваться ей в 2020 году. 

Чешское мобильные операторы, по информации Европейской комиссии, оказывают услуги по самым высоким ценам в ЕС. Чехия вошла в четверку стран, где самые дорогие мобильные звонки и интернет. В целом цены здесь почти в два раза выше, чем в среднем по Евросоюзу.

Источник: novinky.cz

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мобильная связь Чехия
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