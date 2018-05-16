Как будет развиваться чешская экономика в 2018 году

Международный валютный фонд представил прогноз по развитию чешской экономики и оценил ее состояние.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), чешская экономика в 2018 году вырастет на 3,7%. В следующем году ее рост замедлится до 3,2%. Такая информация представлена в регулярном отчете МВФ в Чехии.

В ближайшем будущем, по оценкам экономистов, рост чешской экономики составит примерно 2,5%. Напомним, что в прошлом году экономика страны выросла на 4,6%.

По данным МВФ, в чешской экономике нет никакого дисбаланса. Безработица в стране занимает самое низкое место в Европе. Быстрый рост зарплат отвечает высокому спросу на сотрудников.

В целом, чешская экономика развивается хорошо, и ее быстрый рост распространяется практически на все составляющие.

По мнению МВФ, теперь главная задача – удержать рост экономики в будущем.

Согласно отчету, инфляция в Чехии составляет около 2%, а увеличение процентов по кредитам отвечает развитию экономики. По мнению представителей фонда, Нацбанк ЧР выбрал правильный подход к повышению процентных ставок.

Источник: Ceskenoviny.cz