Клиенты обменников в Праге смогут вернуть деньги в течение 2 ч

Минфин Чехии отправит законопроект на рассмотрение правительства к концу мая.

Некоторые обменные пункты в Чехии взимают комиссию 30% за валютно-обменные операции. При этом их обменный курс значительно отличается от того, который устанавливает Чешский Национальный банк.

Министерство финансов подготовило законопроект, который позволит людям вернуть свои деньги обратно в течение двух часов. Кроме того, обменные пункты, как предполагает новый законопроект, не могут взимать комиссию за свои услуги. Они смогут закладывать ее в обменные курсы.

Ужесточение правил работы обменных пунктов ожидается уже в ближайшее время. Министерство финансов Чехии к концу мая отправит законопроект на рассмотрение правительству. Благодаря этому нововведению клиенты будут больше защищены от произвола обменников. При написании законопроекта Минфин консультировался с ЧНБ, поэтому были предусмотрены разные моменты отступления от договора.

Больше всего из-за непорядочности обменных пунктов страдают иностранные туристы, которые меняют деньги в центре Праги. И даже если они обнаружат, что им поменяли деньги по самому невыгодному курсу, да еще и с огромной комиссией, они не могут вернуть их.

Напомним, обменные пункты часто не только предлагают невыгодные курсы и взимают огромные комиссии, но даже продают карты города за 200 крон, которые можно взять бесплатно в ближайшем инфоцентре.

Источник: ihned.cz