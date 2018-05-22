Крупнейший чешский интернет-магазин уже второй день не выдает заказы

Крупнейший интернет-магазин электроники в Чехии Alza.cz столкнулся с техническими проблемами. В понедельник вечером компании пришлось закрыть все пункты выдачи заказов.

В понедельник, 21-го мая, интернет-магазин Alza.cz приостановил оформление новых заказов, а также выдачу товаров во всех отделениях.

«Мы рекомендуем клиентам дождаться подверждающего SMS, в котором будет указано, когда им можно будет забрать свой товар», – отметили представители компании. Первоначально было обещано устранить проблему в течение нескольких часов.

Пресс-секретарь интернет-магазина Патрицие Шедива также отметила, что данная проблема не связана с деятельностью хакеров. Причиной закрытия центров выдачи стал сбой во внутренней системе обработки заказов.

Alza.cz является крупнейшим интернет-магазином электроники в Чехии. В прошлом году его оборот был увеличен на 20,7% и достиг рекордных 21 млрд. крон. Компанией управляет группа инвесторов через холдинговую компанию L.S. Investments, головной офис которой расположен на Кипре.

Источник: novinky.cz