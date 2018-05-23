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Почему яблоки в Чехии такие дорогие?

Почему яблоки в Чехии такие дорогие?

artyommm 180 0
Многие покупатели выбирают более дешевые бананы, которые сейчас стоят почти в два раза дешевле яблок.
Почему яблоки в Чехии такие дорогие?

На прошлой неделе цены на яблоки перешли границу в 40 крон за 1 кг. Это самая высокая цена за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году яблоки подорожали на 29%. Почему они так выросли в цене? Причина кроется в дефиците яблок в Европе, где в прошлом году урожай сильно пострадал из-за весенних заморозков. 

Ожидается, что в этом году яблоки будут стоить дороже 41,83 кроны. Более низкие цены могут появиться только после нового урожая, т.е. в конце августа и начале сентября. В этом году погода не преподносила сюрпризов, как в предыдущие два года, поэтому ожидается стандартный урожай яблок.

Как посчитали в Чешском статистическом управлении, на прошлой неделе 1 кг яблок продавался в среднем за 40,58 кроны. Но в некоторых магазинах можно было видеть цены и более 60 крон за кг. Цены ниже 30 крон, например, за сорт Idared, можно считать исключением.

Благодаря более быстрому созреванию (почти на две недели раньше) на рынке уже появляются свежие чешские фрукты, например, клубника и черешня. Также в страну привозят абрикосы и персики. Так, в Чехии уже началась первая неделя черешни, начинается самостоятельный сбор клубники.

Покупатели также часто выбирают вместо яблок более доступные фрукты. Например, бананы, которые сейчас стоят дешевле 20 крон за 1 кг.

Источник: idnes.cz

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Темы
Фрукты и овощи Чехия цены магазины
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