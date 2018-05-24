В Чехии можно будет заплатить за газ Биткоинами

Компания Pražská plynárenská собирается со следующего месяца ввести возможность оплаты криптовалютой.

Пражская газовая компания Pražská plynárenská планирует в ближайшее время ввести возможность расчета за свои услуги в Биткоинах. Напомним, сейчас в Чехии оплату криптовалютой предлагают только некоторые чешские интернет-магазины и сервисы. Первым продавцом в ЧР, кто стал принимать Биткоины, стал популярный интернет-магазин электроники Alza.cz. Недавно он также стал поддерживать и криптовалюту Лайткоин.

У компании Pražká plynárenská в Чехии насчитывается около 420 тыс. клиентов. Они смогут платить Биткоинами за ее услуги уже со следующего месяца. Оплата будет проходить следующим образом: Биткоины будут моментально конвертироваться в чешские кроны, благодаря чему компания не будет зависеть от колебаний курса.

Pražská plynárenská станет первой среди конкурентов в своей области, кто введет возможность оплаты Биткоинами. Alza, например, добавила ее в феврале прошлого года, и за это время получила тысячи заказов на десятки миллионов крон. Для большинства компаний Биткоины по-прежнему остаются одним из инструментов маркетинга.

Полный список мест в Чехии, где можно расплатиться криптовалютой, доступен на сайте Coinmap.

Источник: czechcrunch.cz