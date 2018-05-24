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Вышел новый рейтинг конкурентоспособности стран мира: Какое место у Чехии?

Вышел новый рейтинг конкурентоспособности стран мира: Какое место у Чехии?

artyommm 783 0
Институт IMD (Швейцария) опубликовал новый рейтинг экономической конкурентоспособности стран мира. Лидером на этот раз оказались США.
Вышел новый рейтинг конкурентоспособности стран мира: Какое место у Чехии?

Швейцарский институт IMD опубликовал рейтинг экономической конкурентоспособности стран мира. Спустя два года его снова возглавили США. Второе место занял Гонконг, на третьем оказался Сингапур. Чехия опустилась с 28 на 29 место. Год назад США занимали четвертое место, а лидером был Гонконг.

В первую пятерку в новом рейтинге вошли также Нидерланды и Швейцария. Шестой оказалась Дания. За ней следуют ОАЭ, Норвегия, Швеция. Замыкает десятку лидеров Канада. 

Китай в этом году занял 13 место. По сравнению с 2014 годом он поднялся на 10 строчек. С каждым годом конкурентоспособность экономики этой страны только растет. 

Несмотря на снижение на одну позицию в рейтинге, Чехия стала самой конкурентоспособной среди всех новых членов Евросоюза. 

Источник: novinky.cz

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Чехия рейтинг экономика
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