Вышел новый рейтинг конкурентоспособности стран мира: Какое место у Чехии?

Швейцарский институт IMD опубликовал рейтинг экономической конкурентоспособности стран мира. Спустя два года его снова возглавили США. Второе место занял Гонконг, на третьем оказался Сингапур. Чехия опустилась с 28 на 29 место. Год назад США занимали четвертое место, а лидером был Гонконг.
В первую пятерку в новом рейтинге вошли также Нидерланды и Швейцария. Шестой оказалась Дания. За ней следуют ОАЭ, Норвегия, Швеция. Замыкает десятку лидеров Канада.
Китай в этом году занял 13 место. По сравнению с 2014 годом он поднялся на 10 строчек. С каждым годом конкурентоспособность экономики этой страны только растет.
Несмотря на снижение на одну позицию в рейтинге, Чехия стала самой конкурентоспособной среди всех новых членов Евросоюза.
Источник: novinky.cz