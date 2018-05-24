Вышел новый рейтинг конкурентоспособности стран мира: Какое место у Чехии?

Институт IMD (Швейцария) опубликовал новый рейтинг экономической конкурентоспособности стран мира. Лидером на этот раз оказались США.

Швейцарский институт IMD опубликовал рейтинг экономической конкурентоспособности стран мира. Спустя два года его снова возглавили США. Второе место занял Гонконг, на третьем оказался Сингапур. Чехия опустилась с 28 на 29 место. Год назад США занимали четвертое место, а лидером был Гонконг.

В первую пятерку в новом рейтинге вошли также Нидерланды и Швейцария. Шестой оказалась Дания. За ней следуют ОАЭ, Норвегия, Швеция. Замыкает десятку лидеров Канада.

Китай в этом году занял 13 место. По сравнению с 2014 годом он поднялся на 10 строчек. С каждым годом конкурентоспособность экономики этой страны только растет.

Несмотря на снижение на одну позицию в рейтинге, Чехия стала самой конкурентоспособной среди всех новых членов Евросоюза.

Источник: novinky.cz