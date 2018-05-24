Еврокомиссия: Как Чехия продвинулась в подготовке к принятию евро

Реальными претендентами на скорейшее введение евро на данный момент считаются Хорватия, Швеция и Болгария.

Европейская комиссия сообщила, что все страны ЕС с национальной валютой делают шаги в сторону принятия евро. Тем не менее, ни одна из них не выполняет все необходимые условия.

Чехии, кроме членства в ERM II, т.е. в механизме обменных курсов, не хватает ценовой стабильности, при которой средний уровень инфляции за год не превышал бы более 1,5% инфляции наиболее стабильных государств ЕС.

Больше всего критериям по принятию евро соответствуют Хорватия, Швеция и Болгария. Последняя из них очень старается как можно скорее ввести евро.

Что касается Чехии, то она сейчас выполняет только 2 из 4 экономических условий, необходимых для введения евро. ЧР не хватает стабильности цен и обменного курса. Об этом сообщает Европейская комиссия. В то же время экономика Чехии соответствует таким критериям, как удовлетворительной государственный бюджет и долгосрочные процентные ставки.

Единую европейскую валюту, евро, обязаны ввести все страны ЕС. В настоящее время евро действует в 19 странах Евросоюза, им расплачиваются 338 млн человек. Исключение по принятию евро сделали только для Дании и Великобритании, которая к тому же готовится к выходу из Евросоюза.

Кроме Чехии, евро вместо национальной валюты до сих не ввели в Болгарии, Хорватии, Венгрии, Польше, Румынии и Швеции.

Источник: ihned.cz