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Еврокомиссия: Как Чехия продвинулась в подготовке к принятию евро

Еврокомиссия: Как Чехия продвинулась в подготовке к принятию евро

artyommm 1230 0
Реальными претендентами на скорейшее введение евро на данный момент считаются Хорватия, Швеция и Болгария.
Еврокомиссия: Как Чехия продвинулась в подготовке к принятию евро

Европейская комиссия сообщила, что все страны ЕС с национальной валютой делают шаги в сторону принятия евро. Тем не менее, ни одна из них не выполняет все необходимые условия. 

Чехии, кроме членства в ERM II, т.е. в механизме обменных курсов, не хватает ценовой стабильности, при которой средний уровень инфляции за год не превышал бы более 1,5% инфляции наиболее стабильных государств ЕС.

Больше всего критериям по принятию евро соответствуют Хорватия, Швеция и Болгария. Последняя из них очень старается как можно скорее ввести евро. 

Что касается Чехии, то она сейчас выполняет только 2 из 4 экономических условий, необходимых для введения евро. ЧР не хватает стабильности цен и обменного курса. Об этом сообщает Европейская комиссия. В то же время экономика Чехии соответствует таким критериям, как удовлетворительной государственный бюджет и долгосрочные процентные ставки.

Единую европейскую валюту, евро, обязаны ввести все страны ЕС. В настоящее время евро действует в 19 странах Евросоюза, им расплачиваются 338 млн человек. Исключение по принятию евро сделали только для Дании и Великобритании, которая к тому же готовится к выходу из Евросоюза.

Кроме Чехии, евро вместо национальной валюты до сих не ввели в Болгарии, Хорватии, Венгрии, Польше, Румынии и Швеции. 

Источник: ihned.cz

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Чехия Евро Евросоюз
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