В Чехии изъяли из продажи опасный морепродукт

В замороженных осьминогах из Вьетнама выявили превышение нормы кадмия.

Государственное ветеринарное управление изъяло из продажи замороженных осьминогов из Вьетнама из-за превышения допустимой нормы кадмия. Как сообщили в управлении, продукт предназначался преимущественно для продажи в магазинах сети Globus.

О наличии кадмия в морепродукте службам Чехии и других стран ЕС сообщили немецкие контролирующие органы. Сообщение быстро поступило благодаря системе экстренного оповещения RASFF.

В отношении замороженных вьетнамских осьминогов норма кадмия была превышена лишь незначительно – 1,34 мкг/кг. Продукт не мог сильно навредить здоровью, но в любом случае такие товары не должны продаваться в супермаркетах. Чтобы кто-то отравился, содержание кадмия в продукте должно было быть в несколько раз выше. Человек бы почувствовал тошноту, головную боль и недомогание.

Из продажи были изъяты продукты с добавлением воды со сроком годности 7 марта, 8 марта и 9 марта 2020 года. Речь идет о 11,2 тонны замороженных осьминогов, но на рынок попало всего 3% от этой партии.

Покупатели, которые уже приобрели этот товар, могут вернуть его в места продажи или в любой магазин Globus. Производитель, указанный на упаковке, – Tin Thinh Co., Ltd Cam Lam Khanh Hoa.

Источник: idnes.cz