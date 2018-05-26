Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 25 °C
В Чехии изъяли из продажи опасный морепродукт

В Чехии изъяли из продажи опасный морепродукт

artyommm 149 0
В замороженных осьминогах из Вьетнама выявили превышение нормы кадмия.
В Чехии изъяли из продажи опасный морепродукт

Государственное ветеринарное управление изъяло из продажи замороженных осьминогов из Вьетнама из-за превышения допустимой нормы кадмия. Как сообщили в управлении, продукт предназначался преимущественно для продажи в магазинах сети Globus.

О наличии кадмия в морепродукте службам Чехии и других стран ЕС сообщили немецкие контролирующие органы. Сообщение быстро поступило благодаря системе экстренного оповещения RASFF. 

В отношении замороженных вьетнамских осьминогов норма кадмия была превышена лишь незначительно – 1,34 мкг/кг. Продукт не мог сильно навредить здоровью, но в любом случае такие товары не должны продаваться в супермаркетах. Чтобы кто-то отравился, содержание кадмия в продукте должно было быть в несколько раз выше. Человек бы почувствовал тошноту, головную боль и недомогание.

Из продажи были изъяты продукты с добавлением воды со сроком годности 7 марта, 8 марта и 9 марта 2020 года. Речь идет о 11,2 тонны замороженных осьминогов, но на рынок попало всего 3% от этой партии. 

Покупатели, которые уже приобрели этот товар, могут вернуть его в места продажи или в любой магазин Globus. Производитель, указанный на упаковке, –  Tin Thinh Co., Ltd Cam Lam Khanh Hoa.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
продукты магазины Чехия
Читайте
по теме 
Эти новые продукты вошли в список лучших по версии чешских потребителей
25.05.2018 15:02 Общество
Эти новые продукты вошли в список лучших по версии чешских потребителей
1572 0
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
20.04.2018 15:06 Экономика
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
1539 0
Самые дешевые продукты в Чехии и соседних странах: где выше качество?
20.04.2018 14:40 Общество
Самые дешевые продукты в Чехии и соседних странах: где выше качество?
4899 0
Что будет с ценами на яйца и масло в Чехии на Пасху
28.03.2018 12:50 Общество
Что будет с ценами на яйца и масло в Чехии на Пасху
1160 0
Последние новости:
26
мая
Чешские медики не хотят, чтобы украинцы приезжали работать в больницы
26.05.2018 14:31 Общество
Чешские медики не хотят, чтобы украинцы приезжали работать в больницы
260 0
Правда или миф? Чего ждать от GDRP - нового закона об обработке персональных данных
26.05.2018 08:23 Общество
Правда или миф? Чего ждать от GDRP - нового закона об обработке персональных данных
921 0
25
мая
Эти новые продукты вошли в список лучших по версии чешских потребителей
25.05.2018 15:02 Общество
Эти новые продукты вошли в список лучших по версии чешских потребителей
1572 0
В Чехии выпустили петицию с требованием диалога между Украиной и Россией
25.05.2018 12:40 Политика
В Чехии выпустили петицию с требованием диалога между Украиной и Россией
1087 0
Отмена встречи с Сильвестром Сталлоне в Праге вызвала скандал
25.05.2018 12:36 Общество
Отмена встречи с Сильвестром Сталлоне в Праге вызвала скандал
1036 0
24
мая
В Праге планируют снос знаменитого моста через Влтаву
24.05.2018 16:37 Общество
В Праге планируют снос знаменитого моста через Влтаву
1846 0
Еврокомиссия: Как Чехия продвинулась в подготовке к принятию евро
24.05.2018 15:52 Экономика
Еврокомиссия: Как Чехия продвинулась в подготовке к принятию евро
1987 0
Пьяная чешка пришла сдавать экзамен по вождению
24.05.2018 15:37 Общество
Пьяная чешка пришла сдавать экзамен по вождению
1066 0
Вышел новый рейтинг конкурентоспособности стран мира: Какое место у Чехии?
24.05.2018 15:18 Экономика
Вышел новый рейтинг конкурентоспособности стран мира: Какое место у Чехии?
1296 0
В Чехии иностранец попал в больницу из-за навигатора
24.05.2018 15:04 Общество
В Чехии иностранец попал в больницу из-за навигатора
620 0


Мобильная версия