В Чехии дорожают дачи

У агентств недвижимости в Чехии спросили, какие цены сейчас на рынке загородной недвижимости для отдыха.

Цены на дачи и загородные дома в Чехии за последние несколько лет существенно выросли. Только в прошлом году они поднялись на 5-10% по сравнению с позапрошлым годом. Наибольшим спросом пользуется загородная недвижимость в Среднечешском крае, в особенности в долине Бероунки и Посазави. Также покупатели интересуются дачами в Крконоше и на Шумаве. Основным критерием для покупки служит небольшая удаленность от места жительства клиента – в пределах одного часа на автомобиле.

Все чаще покупать дачи стали люди в возрасте от 30 до 40 лет. Для них важно, чтобы дом уже был готов к отдыху и проживанию. Информацию подготовило агентство ČTK, которое опросило представителей чешских агентств недвижимости.

С 2014 года средняя стоимость дачи в Чехии выросла почти на 20%. В прошлом году среднестатистическую дачу в Чехии продавали за сумму более одного миллиона крон. В этом году загородная недвижимость снова подорожала. В целом цены на рынке варьируются в зависимости от типа и класса объекта. Небольшие дачи можно купить за 200 тысяч крон, роскошные загородные «велнесс»-объекты – за миллионы крон. Сейчас чаще всего покупают дачи после ремонта.

Как сообщают маклеры, в Среднечешском крае купить классическую деревянную дачу площадью 25 кв. м можно за 500-600 тысяч крон. Кирпичную дачу можно купить за сумму до 1,5 млн крон. Чаще всего покупатели выбирают дома площадью от 40 до 50 км. м. с возможностью добавить к ним пристройку.

Дороже всего стоят дачи в местностях, приближенных к Праге и Брно. Тем не менее, рост цен наблюдается и в более отдаленных районах.

Источник: ceskenoviny.cz